Box: ¡Vaticina nocaut! 'Canelo' Álvarez le mandó una feroz advertencia a Gennady Golovkin

Saúl 'Canelo' Álvarez no se guardo nada al hablar sobre su próxima pelea en septiembre ante Gennady Golovkin, donde le lanza una advertencia fuerte. El boxeador mexicano solo piensa en noquearlo y esa será el objetivo principal para su pelea.

El boxeador mexicano comentó que esta trabajando duro en el gimnasio para llegar de la mejor forma posible y terminar la pelea por nocaut ante Gennady Golovkin.

“Mi meta es terminar por nocáut, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me dé la oportunidad. Soy más peligroso en este momento; eso soy (una fiera herida); me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo”, mencionó el mexicano.

Sobre el pique que se ha generado con el kazajo, Saúl 'Canelo' Álvarez afirma que el siempre muestra un cierto respeto para sus rivales, pero en este caso contra Golovkin no lo siente de la misma manera, ya que asegura que siempre esta hablando a sus espaldas y no de frente.

“Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mí", dijo Saúl Álvarez.

La T-Mobile Arena abrirá sus puertas el próximo sábado 17 de septiembre para que presenciemos una pelea que promete ser épica. Saúl Álvarez marcha ‘invicto’ en contra del kazajo, pues suma 1 empate y 1 victoria ante él.

Ya solo falta un mes para la pelea número tres de estos dos boxeadores, quienes traen una rivalidad muy fuerte y esto ha comenzado con sus declaraciones muy fuertes. El mexicano le ha contestado en cada ocasión al kazajo, cuando este se ha referido a el como un tramposo y que los réferis le han beneficiado.

La primera vez que se enfrentaron fue el 16 de septiembre de 2017 y terminó en un empate. Dave Moretti vio ganar al kazajo por 115-113, Adalaide Byrd entregó una exagerada tarjeta de 118-110 para Canelo, mientras que Don Trella observó tablas (114-114).