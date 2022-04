Box: Yanali Ayón, mantiene el sueño de ser campeona mundial

Sinaloa.- Yanali Ayón (7-1-2 ko's) oriunda de Culiacán, no ha perdido el sueño de un día proclamarse del mundo, por ello sigue en busca de esa oportunidad que cambie el destino en su carrera.

“Me mantengo entrenando, enfocada en mi preparación física, sé que las oportunidades llegan y para eso me preparo, sin dejarle mucho a la suerte, haciendo que las cosas sucedan” declaró Yanali.

La “Culichi” es una de las pocas boxeadoras activas de la capital, quién a base de sus esfuerzos ha logrado mantenerse firme en este difícil deporte, por lo que se entrena arduamente en el Instituto Sinaloense de Cultura física y Deporte, con su entrenador Andrés Varela.

Yanali Ayón en su defensa éxitosa de su título mundial | Foto: Cortesía

“Me siento mejor que nunca, más madura, más enfocada, cuento con el apoyo del ISDE, dónde trabajo con un equipo de especialistas, tales como fisioterapeutas Abigail Salazar, mi nutrióloga Adriana Cejudo y con mi coach Andrés Varela, con quien me siento muy cómoda trabajando”. Agregó.

“Actualmente me manejo sola, por lo que estoy abierta a cualquier oferta, no me cierro a trabajar con alguna empresa promotora o manejador/a. “finalizó Ayón.

Te recomendamos leer

Yanali no ve acción desde el pasado 14 de mayo, dónde ganó vía decisión a la capitalina Miriam anda. Posterior a eso ha tenido varias fechas programadas, donde no se han llegado a concretar por diversas razones.