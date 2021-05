Box: Yanali Ayón se alista para medirse ante Miriam Anda en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Motivada por tener la oportunidad de volver a pelear ante su gente, Yanali Ayón ya se encuentra cerrando su preparación de cara a su reaparición en la capital sinaloense, dentro de la función de la promotora Green Day Boxing.

La púgil culichi se dice lista para subirse al cuadrilátero, cuando enfrente a Miriam Anda el próximo 14 de mayo en el Polideportivo 'Juan S. Millán' del parque Revolución, en el mismo evento donde Javier 'Popotitos' Torres disputará el cinturón de la NABF de peso minimosca ante Germán Valenzuela.

"Ya se acerca la fecha y estoy lista para la pelea, estoy cerrando con todo mi preparación, afinando detalles, trabajando en fuerza y velocidad, para llevarme a victoria", declaró Ayón.

Aunque en un principio había pensando en hacer esta pelea a 4 rounds, finalmente será a 6, algo inesperado, pero que no será un obstáculo.

"Yo todavía quería hacer una última pelea en 4 rounds, pero no se pudo y pues igual, estoy muy bien preparada, la verdad he hecho un enorme trabajo de acondicionamiento físico, es por ello que decidí si aceptarla, porque se que tengo la condición suficiente y el entrenamiento adecuado para que eso no me afecte".

En la función 'Batalla en el Pacífico', también estarán tomando parte Manuel Ruíz, Leonardo Chávez, Bárbara Vázquez, Aldair Juárez, Cuate Vázquez, Francisco Nava, Pakiki Rojas y Carlos García. El evento será transmitido en vivo a través de la plataforma de VPRO Sports.