Box: Zulina 'Loba' Muñoz, quiere volver a ser campeona del mundo

La boxeadora mexiquense Zulina “Loba” Muñoz peleará este 02 de abril ante Yamileth Mercado, en busca del título Súper Gallo del CMB, y antes del esperado combate habló con esta casa editorial, donde expresó su sentir sobre la pelea de título mundial, su carrera y la diferencia tan marcada del boxeo femenino ante el masculino.



A un mes de tu próxima pelea ¿Cómo te encuentras?

Muy bien, estamos con el acelerador a todo lo que da. Voy contra Yamileth Mercado, campeona mundial Súper Gallo del CMB. La pelea será el 02 de abril en Chihuahua, y ya se había venido manejando desde el año pasado, pero hasta hoy se dio. Trabajaré fuerte para volver a conquistar el título mundial, aunque no vaya a pelear en la división que soy, pero aprovecharé la oportunidad.



¿Te fue difícil prepararte para cambiar de división?

En realidad no fue tanto por que la diferencia es un kilo solamente, estoy cómoda porque no tengo la dieta tan estricta. Espero me vea igual de fuerte en Gallo y Súper Mosca. La pelea cambió de fecha, y eso me beneficia para llegar mejor preparada.



En tu último combate perdiste en Dinamarca ¿Cómo fue esa experiencia?

Así es, como lo mencionas el pasado 13 de noviembre peleé ante Dina Thorslund, no me fue tan bien porque me agarró con un gancho y ahí se acabó. Pero me sentí muy bien, me sentí entera. El pelear en Europa es bueno, ya he tenido la fortuna de pelear también en Alemania, en esa pelea perdí en la mesa, porque en el ring gané. Cobré revancha después, me trajeron a la alemana y le gané.



¿Te gustaría tener tu revancha ante la danesa Dina Thorslund?

Claro que sí, aunque ahorita estoy enfocada en mi siguiente pelea del 02 de abril, pero más adelante ojalá se dé.



¿Qué se siente ser campeona del mundo?

Es algo muy padre y a la vez indescriptible porque todos los esfuerzos y dolores, muchas veces lágrimas, valen la pena. Sentí muy bonito cuando me levantaron la mano en mi primera defensa, ya que ahí supe que no era flor de un día.



¿Qué esperas de Yamileth Mercado, tu siguiente rival?

Es una peleadora joven, ella tiene 25 años y yo 34, estamos apostando por mi experiencia y punch para ganar. Veo una pelea muy dura, de muchos intercambios, ya que es muy de mi estilo, creo que tengo un poco más de técnica que la campeona.



¿Qué tanta diferencia crees que hay entre el boxeo masculino y femenino?

Muchísima. Gracias a Dios ya vemos boxeo femenil en las televisoras, pero todavía los sueldos siguen siendo muy diferentes al de los hombres. Yo para comprar mi casa tuve que empezar a ahorrar antes de ser campeona del mundo, y la pagué seis años después. Un chavo hace eso en una o dos peleas.

¿Piensas seguir mucho tiempo en el boxeo?

No me veo lejos del boxeo, yo digo que todavía me quedan 5 o 6 años, aunque eso depende de cómo me sienta, yo misma me hago un análisis.



¿Qué mensaje le mandas a las chavas que buscan ser boxeadoras, pero piensan que sería un impedimento para tener hijos?

Realmente muchas veces pensamos eso, yo lo pensé en un momento de mi vida que el tener un hijo era retirarme del boxeo, pero no, los hijos te motivan. Yo fui campeona del mundo siendo mamá, ahorita tengo dos hijos y quiero volver a ser campeona. Yo les diría que no se limiten, no nada más en el boxeo, sino en la vida misma.