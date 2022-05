Box: "Zurdo" Ramírez noquea a Boesel y va por el campeonato de Dmitry Bivol

Ontario, California. El mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez noqueó en el cuarto round al alemán Dominic Boesel, y con ello se ganó el derecho de pelear por el campeonato de los Semipesados ante el ruso Dmitry Bivol, quien derrotó a Saúl 'Canelo' Álvarez la noche del sábado pasado en Las Vegas, Nevada

La pelea pactada a 12 rounds en Toyota Arena, de Ontario, fue del peso Semicompleto y el porteño mantuvo el invicto con 44 peleas ganadas, 30 de ellas por la vía del nocaut. Gilberto Ramírez ha ganado sus últimos cinco combates antes de que finalicen los rounds programados.

Boesel ahora tiene récord de 32 triunfos, tres derrotas y 12 nocauts. Desde el campanazo inicial, al “Zurdo” se le vio con hambre de ganar y tiró muchos golpes que no pudo soportar el alemán, por lo que el juez tuvo que detener el combate luego de dos golpes a la cara; Ramírez conectó un gancho al hígado a Boesel y con ello lo obligó a doblarse y decidir no pelear más.

Siguiente compromiso

Con esta victoria, el “Zurdo” se convierte en el retador obligatorio de Dmitry Bivol (20-0 con 11 nocauts), el campeón de peso Semipesado de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). Bivol viene de recetarle la segunda derrota en su carrera al jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez, superado por decisión unánime en pelea a 12 rounds.

"Zurdo" Ramírez al término de la pelea

Cortesía Golden Boy Boxing

“Yo siempre he querido un campeonato de campeonato, considero que me lo merezco”, señaló Ramírez. “Gracias a mi promotora y a todos los que me apoyaron. Me siento muy feliz con la victoria", complementó el triunfador de esta confrontación.

Te recomendamos leer

Desde tiempo atrás, Gilberto Ramírez ha querido pelear con Saúl “Canelo” Álvarez, pero por diversos motivos no se ha hecho el combate, Ahora por lo menos el mazatleco podrá pelear con Dmitry Bivol.