Box. Elvis Rodríguez noquea y sigue invicto

Las Vegas.- El dominicano Elvis Rodríguez mantuvo el invicto al derribar en el primer round a Danny Murray en pelea del peso Superligero 140 libras (63 kilogramos), celebrada el pasado jueves 2 de julio en Las Vegas.

Rodríguez necesitó de dos minutos para noquear con un jab de derecha a Murray que fue derribado a las cuerdas y tras el conteó del réferi, ya no se pudo leventar y con ello Elvis logró su séptima victoria, todas por nocaut.

Me sentí muy bien, la preparación que he tenido con Freddie Roach me ha servido bastante”, dijo.