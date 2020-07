Box. La histórica pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor en 1990: Cuando el trueno conoció al relámpago

Julio César Chávez ha logrado lo que muy pocos en el boxeo. Considerado el mejor boxeador que ha dado México, llegó consagrarse como el campeón mundial en las divisiones de superpluma, ligero y superligero. Pero sin duda su más dura batalla fue la histórica pelea que protagonizó contra el campeón estadounidense Meldrick Taylor, la cual le abrió las puertas a las mieles del éxito.

Han pasado 30 años desde aquella noche del 17 de marzo de 1990 en el hotel Hilton de Las Vegas que culminó con el glorioso nocaut que el "César del Boxeo" le asestó a su oponente.

No sólo se trató de la mejor pelea del año, sino de una de las cinco mejores de toda la historia del boxeo. Chávez ya se había gañado el apodo de "Mister Nocaut" tras mantenerse invicto por 68 peleas consecutivas, 56 de ellas por nocaut. Además ostentaba el título del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) en el pero superligero.

Meldrick Taylor, por su parte, era el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la misma división que Chávez. Figuraba a convertirse en la leyenda de Estados Unidos tras llevarse el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 1984, un camino labrado por un récord de 25 victorias consecutivas, 14 de ellas por nocaut.

Julio César Chávez en la pelea contra Meldrick Taylor. Foto: Captura de YouTube

Cuando el trueno conoció al relámpago

Ambos ponían sus títulos en juego en esa noche decisiva que fue anunciada con el slogan: "When the Thunder Meets the Lightning" ("Cuando el trueno conoce al relámpago"), en alusión al contundente puño de Chávez y la velocidad felina de Taylor. El ganador se consagraría como el heredero de Mike Tyson, cuyo imperio ya por entonces se desmoronaba.

Los colosos se enfrentaron en el ring en la que fue posiblemente la pelea más difícil de toda su carrera. Taylor se impuso durante la mayor parte de la pelea, superando al "César del Boxeo" en velocidad y precisión. Poco a poco Chávez logra recuperarse y castigar a su oponente con lentitud pero eficacia.

El último round había llegado, bastaron 15 segundos para que la historia diera un giro: "Mister Nocaut" logró asestar una derecha portentosa a la mandíbula del estadounidense, quien cayó a la lona fulminado.

Meldrick logró ponerse en pie, se le veía tambaleante y desorientado. No pudo responder las preguntas del réferi Richard Steele, por lo que este declaró la victoria a favor del mexicano a los 2 minutos y 58 segundos de último round.

Nada fue igual para ninguno de los dos después de esa noche. "JC" logró mantenerse invicto y unificar sus títulos del CMB y la FIB. 25 años después de la hazaña, el propio Chávez recuerda en una entrevista a ESPN aquella pelea que decidió su destino.

Admite que si probablemente no lo hubiera logrado si su entrenador José Martín Muñoz, "Búfalo", no le hubiera dicho las palabras decisivas:

¡Hazlo por México, por tus hijos, tú puedes noquearlo!".

Y así fue. Su victoria sobre Taylor lo catapultó a la más alta gloria que se puede alcanzar: vineron años de abundancia, inigualable fama y una fortuna que llegó a ser estimada en más de cien millones de dólares.

Después de tres o cuatro años, habiendo noqueado a todos los rivales posibles, Julio César Chávez fue descuidando su entrenamiento, comenzó a consumir cocaína y despilfarrar su fortuna en fiestas, un estilo de vida que le costó el talento sobre el ring y casi la vida.

A 30 años del encuentro, se ha ganado un lugar indiscutible como una de las peleas más memorables en la historia de boxeo.

