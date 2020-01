Boxeador explica la razón por la que se masturba 7 veces al día

Las Vegas.- Tyson Fury ha admitido una adición algo inusual a su rutina de entrenamiento antes de su gran pelea próxima contra Deontay Wilder: maturbarse 7 veces al día.

The Gypsy King y The Bronze Bomber se enfrentarán por segunda vez en Las Vegas el 22 de febrero en lo que se describe como una de las peleas de peso pesado más grandes en la historia del deporte.

Fury ya está en Estados Unidos preparándose para la pelea, y dijo que ha tenido un tiempo a solas para ayudarlo en su entrenamiento.

En declaraciones a los medios antes de la pelea, dijo: "Estoy haciendo muchas cosas que no hacía antes.

Tyson Fury's head movement

"Estoy comiendo cinco o seis comidas al día, bebiendo ocho litros de agua. Si eso me da una ventaja Estoy dispuesto a probarlo#.

Me masturbo siete veces al día, eso mantiene mi testosterona bombeando.

Queda por ver si esta actividad de ocio adicional ayudará a Fury de alguna manera, pero el boxeador de 31 años agregó que estaba buscando un nocaut en la pelea después de que controversialmente empató con Wilder en puntos en 2018.

Sé que no tomaré una decisión en los Estados Unidos. Tuvieron que robar a un hombre que había estado fuera del ring durante tres años y todavía no podían vencerlo, continuó.

Mensaje de Tyson Fury a Deontay Wilder:

"Wilder, ¿mañana vas a aparecer (en la presentación de #WilderFury2) o vas a seguir escondido? (Está claro que) no quieres estar cerca del 'Gypsy King' porque te voy a destruir"

"No voy a venir aquí por una decisión de puntos, he tenido muchos de ellos, nueve de ellos".

"Vengo por un nocaut, he tenido 21 de ellos y desde el fondo eso es lo que estoy buscando hacer. Es por eso que empleé a Sugar Hill. Si no quisiera un nocaut, no lo haría".

Wilder, sin embargo, confía en la victoria y dijo que estaba listo para 'arrancarle la cabeza a Fury'.