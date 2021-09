Boxeo: Acusan a entrenador de Pacquiao por su derrota contra Ugás

El pasado día 21 de agosto, el boxeador filipino y leyenda del pugilismo universal, Manny Pacquiao, perdió por decisión unánime su pelea contra el cubano Yordenis Ugás, en una velada escenificada en la T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Esa noche, Pacquiao, fue superado en toda la línea por el boxeador cubano y se vio algo lento en sus movimientos sobre el ring, llegando incluso a presentar muestras de cansancio.

Desde entonces, mucho se ha hablado en las redes sociales sobre la pelea y aunque la posibilidad de una revancha aún está latente, no se sabe todavía, a ciencia cierta, si el «PacMan» Pacquiao volverá a subir al ring profesional, o si su revés contra Ugás fue el punto final a su exitosa carrera deportiva.

En los últimos días, una muy mala noticia ha circulado por internet, haciendo referencia a conflictos internos en el equipo de trabajo de Pacquiao, lo cual derivó en la renuncia de uno de sus miembros.

Leer más: Boxeo: Pablo Cesar Cano y Daniel Zorrilla en peso para su duelo en Florida

Justin Fortune, entrador de fuerza y acondicionamiento de «PacMan», quien ha estado junto al boxeador filipino durante casi 20 años, presentó serias diferencias de criterios con el entrenador principal de Manny, Freddie Roach, luego de la derrota de su peleador ante Ugás.

Según el sitio Bolavip.com, Fortune confesó que Roach lo culpó a él por el desenlace adverso del combate entre Pacquiao y Ugás, asegurando que los problemas físicos que presentó Manny en la pelea fueron culpa de su mal trabajo.

«Ya no puedo trabajar con Freddie. Él sigue culpándome. Siempre culpa a alguien más. Nunca asume la responsabilidad», dijo Justin en una reciente entrevista.

«Se me culpó por los calambres y la tensión que sufrió Pacquiao en los primeros asaltos del combate, debido a que estaba sobreentrenado unos días antes de la noche de la pelea», confesó el experimentado entrenador.

Leer más: https://www.debate.com.mx/deportes/Marzhe-Ponce-de-Leon-pone-el-ejemplo-de-que-la-sonrisa-es-vida-y-sus-fans-lo-agradecen-20210913-0308.html

Fortune aseguró que nunca más volvería a entrar al Wild Card Gym en Los Angeles, California, propiedad de Roach y que había roto relaciones para siempre con el «Team Pacquiao».

«Recuerden bien mis palabras, nunca más volveré a trabajar en el equipo de Freddie. Me culpó por la derrota de Manny para encubrir sus propias deficiencias y su inadecuada preparación», explicó el preparador Fortune.

«Además, no me lo dijo en la cara. Hizo declaraciones estúpidas que ni siquiera son reales, como que Manny corría seis veces por semana por las colinas de Griffith Park (gran parque ubicado en Los Angeles, California). Él no me dirá las cosas en mi cara y siento que se está comportando como un cobarde. Es patético. Si tuviera algo que decir sobre Freddie, se lo diré directamente, no a través de otra persona», explicó.