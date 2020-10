Boxeo: Afirma Dillian Whyte que noqueará a Alexander Povetkin en la revancha

Después de perder por nocaut ante Alexander Povetkin, quien le arruinaba sus planes de pelear por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el británico Dillian Whyte no dudó en buscar pronto la revancha y ahora dice estar convencido que noqueará al ruso el próximo 21 de noviembre.

Whyte, quien ya se había colocado como el retador obligatorio del CMB al campeón mundial de peso pesado Tyson Fury, fue dramáticamente noqueado en el quinto asalto por Povetkin, en el evento principal de la función celebrada en agosto pasado que tuvo lugar en el Matchroom's Fight Camp en Brentwood, Inglaterra.

“No creo que hice algo mal la primera vez”, declaró el peleador británico. “Es solo una de esas peleas en las que boxeaba bien, dominaba la pelea y me atraparon", comentó.

“La gente se olvida, tuve siete peleas de aficionados, este tipo tuvo cientos de combates de aficionados y Campeón Olímpico”, externó Dillyan Whyte.

En los primeros minutos del combate, Whyte estaba controlando la acción y logró derribar a Povetkin dos veces en el cuarto round. En el quinto episodio, Povetkin conectó un solo uppercut para noquear a Whyte.

Whyte ejerció una cláusula de revancha inmediata. El británco quien suma dos derrotas emn su carrrera, confía mucho en su capacidad para recuperar el título interino del CMB con un triunfo. "No busco excusas", dijo Whyte a Sky Sports.

"En los primeros rounds lo estaba haciendo fallar. Los golpes que normalmente lanza, lo estaba haciendo fallar, pero eso es lo que sucede a veces. Así es el boxeo, puedes ganar 11 asaltos y medio y ser detenido en el último 10 segundos", comentó Whyte.

Agregó que: “Todavía estoy aprendiendo. Ha visto a unos 50 oponentes con el mismo estilo que yo que se acercan y hacen lo que tengo “.

“No soy de los que normalmente dice, ‘Oh, voy a noquear a alguien en esta pelea, voy a noquear a alguien en esa pelea’. “Pero definitivamente lo voy a noquear el 21 de noviembre al 100 por ciento”, dijo el peleador de peso completo.

Dillyan mencionó que su equipo de entrenadores hizo lo que se suponía que debían hacer en ese momento. "Me llevaron a la pelea libre de lesiones, me llevaron a la pelea en forma. Estábamos boxeando bien, estábamos ganando rondas, estábamos peleando contra uno de los mejores (oponentes). He luchado en mucho tiempo", refirió.

'The Body Snatcher', de 32 años de edad, tiene récord de 27 peleas ganadas, incluyendo 10 nocauts, a cambio de dos derrotas. Su primer descalabro fue el 12 de diciembre de 2015 ante su compatriota Anthony Joshua. Registra par de victorias sobre Dereck Chisora.

Por su parte, Alexander Povetkin, acumula 36 triunfos, dos derrotas y un empate en el terreno profesional.