Boxeo: Alexander Mejía le manda advertencia a Kevin 'Chacal' González

Culiacán.- El nicaragüense Alexander “Popeye” Mejía se encuentra muy motivado para su pelea estelar ante el culichi Kevin “Chacal” González ek próximo 30 de Julio en la función que presentan en forma conjunta JD Promotions y Fredy Productions.

El evento tendrá lugar en el Polideportivo Juan S. Millán, del parque Revolución. Esta será una batalla que promete muchas.emociones entre dos boxeadores destacados que van por el triunfo en pelea a 10 Rounds en los Pesos Super Gallo.

Cabe mencionar que Mejía es el campeón nacional de su país en la categoría Super Gallo y ostenta un récord de 17 ganadas, 1 derrota sin empates, por lo que venir a México será una gran prueba para el popular “Popeye” con el objetivo de seguir escalando posiciones y volver a pelear fuera de Nicaragua después de un par de años:

“Primeramente quiero darle gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de pelear nuevamente en el extranjero, después de la pelea que hice en Japón he tenido casi 4 años de no pelear (fuera de Centroamérica), me siento motivado y vengo con todas las ansias de buscar esa victoria contra Kevin González, yo sé que es un rival muy fuerte que va siempre hacia adelante pero se va a encontrar con “Popeye”, que tira y tira y no se cansa, estoy más motivado que nunca y yo sé que voy a sacar esa victoria el día 30 de Julio”, mencionó el nicaragüense.

Esta será la primera ocasión que Alexander Mejía tenga una pelea profesional en tierras mexicanas, ya que además de Nicaragua, ha peleado en Guatemala y Japón, éste último país fue en 2017 cuando sufrió su única derrota como profesional, cayendo por decisión mayoritaria ante el nipón Hiroshige Osawa.

Así mismo, su última contienda fue ante Arón “La Pantera” Juárez el pasado 08 de Mayo en el Nuevo Gimnasio Nicarao de Managua, por lo que llega con mucha motivación en su preparación rumbo al compromiso del 30 de Julio:

“También quiero darle gracias a toda esa gente que me sigue por las redes sociales, aquí en mi país y fuera de Nicaragua, esperando que sigan esta pelea, yo sé que voy contra un rival muy fuerte y esta pelea se la quiero dedicar a mi pueblo de Nicaragua, a mi país, a la gente que me apoya, voy a dar un combate ese día allá en México, ya me he enfrentado a rivales más fuertes que él”, externó Mejía.

