Boxeo: Cancelan duelo eliminatorio Benavidez ante Uzcátegui

El peleador mexicoestadounidense David ‘Bandera Roja’ Benavidez dio positivo en un examen de Covid y su pelea eliminatoria ante José Uzcategui del próximo 28 de agosto en Arizona no se podrá llevar a cabo, informaron fuentes cercanas al ex campeón del mundo.

Benavidez iba a enfrentar a Uzcategui en una eliminatoria para disputar el campeonato de peso Supermediano por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el cual está en poder del mexicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez; sin embargo, desde el domingo pasado empezó a tener ciertos síntomas de esta enfermedad y el equipo decidió aislarle.

Le hicieron la prueba pertinente para confirmar o descartar la enfermedad y tras el positivo, de inmediato se informó a los organizadores del evento que Benavidez no iba a estar listo, y aunque los síntomas no son ya mayores o de peligro, saben que no se puede quedar en pie la contienda y espera el ‘Bandera Roja’ recibir el alta médica para ver si se puede reprogramar.

La de Benavidez y Uzcátegui es una más de las peleas que el Covid ha puesto en la lona y ha obligado a reprogramar, pues hace unos días Teofimo López no pudo enfrentar a George Kambosos por todos los títulos del peso Ligero, mientras que Tyson Fury por la misma causa no pudo enfrentarse a Deontay Wilder al enfermar también.

Leer más: Boxeo: Joshua Franco vs. Andrew Moloney por título Supermosca AMB

Esta misma semana, también se cayó la pelea entre Manny Pacquiao y Errol Spence, la cual para muchos era el mejor combate del mes de agosto; sin embargo, el cubano Yordenis Ugás saltó a escena para enfrentar finalmente el día 21 al astro filipino en un duelo por el campeonato Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Hasta el momento, no se ha manifestado de manera oficial el serial Premier Boxing Champions respecto a si el resto de la cartelera, que incluye a Carlos Castro y José Benavidez Jr., se mantendrá en pie, o de plano se tendrá que buscar una nueva fecha para todos los involucrados tras el positivo por Covid del principal protagonista del festival boxístico.