Boxeo: Canelo Álvarez asegura que hoy podría derrotar a Floyd Mayweather

El boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, aseguró en entrevista para TUDN que en la actualidad podría vencer al estadounidense Floyd Mayweather, peleador que le propició su única derrota en su carrera profesional.

Álvarez se ha convertido en el mejor boxeador libra por libra del momento a nivel mundial y hoy en día sabe que sus capacidades boxisticas están más fuertes que aquella ocasión que se enfrentó a Floyd Mayweather.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Aprendí mucho. Soy un peleador al que le gusta aprender de las cosas. Si hubiera sido otro peleador, de los que pierden una vez y dejan de pelear dos años, pero yo no. Siempre dije: ‘esto no me va a parar, yo quiero ser el mejor del mundo y esto no me va a detener'. Sin duda lo derrotaría. Sería muy diferente, soy un peleador más maduro, con más experiencia, y sería una pelea totalmente diferente", dijo Álvarez.

El tapatío es consciente que después de aquella pelea los críticos se le fueron encima y demeritaron mucho lo ya hecho en su carrera, poniendolo como un gran fracaso en su carrera y que lo orillaría a más derrotas.

Leer más: Boxeo: Saúl Álvarez se mostró desilusionado de Óscar de la Hoya

"Me dolió mucho. Obviamente, quería ganar, quería ser el mejor, pero Dios siempre sabe porqué hace las cosas. A lo mejor no estaba listo para tomar todo eso que se me iba a venir encima después de ganar. La verdad, me sentí muy triste, pero no me deprimí. Me sentí triste, lo normal, quería ganar, pero depresión nunca”, comentó.

Despues de esa derrota, "Canelo" Álvarez cambio totalmente el modo de su preparación para convertirse en un boxeador de otro planeta y guiar una carrera directo al éxito.

El tapatío es un boxeador profesional mexicano que ha ganado campeonatos mundiales en cinco categorías distintas de peso.

Leer más: Tigres: Javier Aquino y Luis Rodríguez podrían perderse el duelo frente a Pumas

La próxiima pelea del "Canelo" Álvarez se llevará a cabo el 8 de mayo ante el británico Billy Joe Saunders, el 8 de mayo en el estadio AT&T de Arlington, Texas. En esta pelea, el mexiicano expondrá los campeonatos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), además de que buscará el de la Organización Mundial (OMB), que está en poder del europeo.