Boxeo: "Canelo" Álvarez piensa noquear al estadounidense Caleb Plant antes del octavo round

El actual campeón supermedio del CMB, OMB y AMB, Saúl “Canelo” Álvarez, quiere hacer historia y proclamarse campeón absoluto de las 168 libras frente al campeón de la FIB Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en Las Vegas.

Canelo y su entrenador Eddy Reynoso realizaron un entrenamiento público en el gimnasio y hablaron para los medios.

“Me siento fuerte, y estoy muy entusiasmado. Yo simplemente sigo trabajando día tras día camino a la pelea. Estoy listo para hacer historia el 6 de noviembre”.

Sobre la gran enemistad que tiene con Plant después del altercado que hubo en la conferencia de prensa y las conintuas acusaciones de dopaje por parte del estadounidense.

“El contar con tanto rencor es algo nuevo para mí. Es muy distinto a lo normal, y definitivamente la mayor animosidad que yo haya sentido hacia un oponente antes de una pelea importante.

“Yo nunca me había visto involucrado con nada como lo que sucedió durante aquella conferencia de prensa inaugural. No importa si vende más a la pelea o no, lo más vital es ser el (campeón) indiscutido el 6 de noviembre.

Leer más: Liga MX: Luis Romo podría escuchar ofertas para salir gratis del Cruz Azul

“Yo mandé el mensaje que tuve que mandar en la conferencia de prensa. No tengo nada más que decirle a Plant. Yo solo me prepare para enfrentarme a él dentro del ring el 6 de noviembre.