Boxeo: Contreras y Juárez cierran la temporada de verano

Los mexicanos Dennis “El Martillo” Contreras de Jalisco y César “Corazón” Juárez de la Ciudad de México serán los encargados de cerrar la temporada de verano de Boxeo Telemundo la noche de este viernes 27 de agosto de 2021, poniendo Dennis en juego su Campeonato Fedecentro de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, en la pelea estelar de la cartelera que presenta All Star Boxing con transmisión de Telemundo Deportes.

Contreras (24-10-1, 22 KO´s) lleva 4 victorias el hilo en sus más recientes actuaciones en las pantallas de Boxeo Telemundo, y una victoria lo podría a un paso de tocar a la puerta de un campeonato mundial de manera muy seria.

El “Martillo” tapatío no pierde desde la noche del 11 de agosto del 2018 cuando fue superado por el ex campeón mundial Hugo “Cuatito” Ruiz en la Ciudad de México.

Sin embargo, Juárez (26-10 y 20 KO´s) asegura que se encuentra en su segundo aire, deportivamente hablando, y que luego de estar a punto del retiro del boxeo profesional pro tantos problemas que se le presentaron, esta de vuelta y quiere regresar a las grandes ligas del boxeo lo antes posible.

El capitalino viene de noquear a su compatriota Daniel Bautista el pasado 22 de mayo del presente año en Los Reyes, La Paz, en el Estado de México.

Contreras lleva cuatro combates en la Unión Americana y cuatro victorias mientras que Juárez tiene cinco compromisos en los Estados Unidos, con saldo de dos victorias a cambio de tres derrotas.

La transmisión dará inicio a las 12 AM ET/ 11 PM C/ la transmisión será por la señal de Telemundo Deportes.