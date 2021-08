Boxeo: De La Hoya: apostaría mucho dinero por mí.

La leyenda del boxeo, 'The Golden Boy' Oscar De La Hoya, llegó a XBOX Plaza en LA LIVE para albergar un entrenamiento abierto para una gran multitud de admiradores y un contingente masivo de medios locales e internacionales. Luciendo de forma excepcional, De La Hoya trabajó los guantes para la multitud que lo vitoreaba y trajo a un par de fanáticos al ring para que se unieran a él durante el entretenido evento.

Presentado por Triller Fight Club, De La Hoya se enfrentará a la ex superestrella de UFC Vitor ‘The Phenom’ Belfort en el evento principal de LEGENDS II programado para el sábado 11 de septiembre en el STAPLES Center.

“Llámame loco, pero lo echo de menos, no me pegaron ni me pegaron. No estaba listo para retirarme después de perder ante Manny Pacquiao. Nunca me sentí como si estuviera en una guerra, así que en el boxeo eres tan viejo como te sientes. Pasé por un infierno y volví a tratar mal mi cuerpo, pero estos últimos seis meses me siento increíble. Me reenfoqué y me volví a dedicar y de hecho estoy haciendo esto por mí, no puedo esperar. el límite de peso es de 185 pero voy a entrar en 175, fuerte como un buey. Estoy en 180 en este momento. Soy el perdedor porque los apostadores no creen en mí, pero finalmente puse el tren de nuevo en los rieles”.

“No soy un apostador ni un jugador, pero apostaría mucho dinero por mí. Voy a sorprender a la gente sobre cómo lo hago. He estado entrenando inteligentemente, he estado muy motivado en el entrenamiento desde que abrimos el campamento".

“Voy a darles una guerra a los aficionados. He estado estudiando a Marvin Hagler contra Thomas Hearns por una razón. Quiero una pelea, una guerra. Tengo un buen mentón y puedo aguantar el puñetazo".

“Sé que Vitor Belfort tiene la misma mentalidad. Primero fue boxeador antes de convertirse en campeón de peso pesado de UFC. Tengo que ser calculador con mi ataque y mantenerme alejado de su gran mano izquierda".

La estrella internacional más grande del boxeo durante más de 15 años, De La Hoya fue 11 veces campeón mundial en seis clases de peso diferentes mientras cautivaba a los fanáticos de todo el mundo y estableció el estándar al generar más de $ 700 millones de dólares en ingresos de pago por evento.

La primera pelea por el campeonato mundial de De La Hoya con el entonces rival Shane Mosley fue el evento inaugural celebrado en el STAPLES Center el 17 de junio de 2000. Entre la multitud agotada de 20,744 asistentes se encontraba una gran cantidad de celebridades del mundo del deporte y el entretenimiento.

Conocido a lo largo de su carrera por luchar contra la mejor competencia y "enfrentarse a todos los interesados", incluidos entre las victorias durante la carrera del Salón de la Fama de De La Hoya están los campeones del mundo; Julio Cesar Chavez, Pernell Whitaker, Ike Quartey, Fernando Vargas, Hector Camacho, Arturo Gatti, Yori Boy Campas, Ricardo Mayorga, Wilfredo Rivera y Felix Sturm.