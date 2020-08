Boxeo: Dillian Whyte y Alexander Povetkin prometen explosiva pelea este sábado

PRE-FIGHT ANALYSIS �� ��@FraserCox99 Looks Forward To Dillian Whyte vs Alexander Povetkin This Saturday Night:



▪️Recent History ⏪



▪️Whyte’s Split With Tibbs ��



▪️Prediction ✍️



READ: https://t.co/45ZG2kzGlK ��#boxing �� #WhytePovetkin #FightCamp #FightCamp4 #DillianWhyte pic.twitter.com/cOIX5cBEzR