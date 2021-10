Boxeo: Dmitry Bivol, campeón Superligero de la AMB, no quiere nada con el invicto sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez

El campeón de peso semipesado superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Dmitry Bivol (18-0, 11 KOs), está evitando al invicto Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs), ex campeón mundial del peso súper mediano de la Organización (OMB).

¿Quizás Bivol ha estado demasiado ocupado para hablar porque se está preparando para pedir dulces este fin de semana de Halloween como un fantasma?

Nadie entiende la situación, porque después de expresar repetidamente su deseo de enfrentarse a “Zurdo” en una mega pelea, el nativo de Kirguistán se ha vuelto esquivo durante los últimos meses.

“Sé que mi equipo y Golden Boy han estado trabajando duro para que esto suceda”, dijo Ramírez.

“Ahora que el contrato está vencido, no sé por qué se está demorando y retrocediendo en la pelea. Me llamó públicamente en las redes sociales después de mi última pelea, pero ahora está en silencio. Muchos luchadores hablan lo que se habla, pero rara vez lo hacen. Espero que no sea uno de ellos”.

Cuando comenzó la pandemia, Bivol y Ramírez hablaron abiertamente sobre la lucha entre ellos.

“Gilberto Ramírez es uno de los mejores jugadores de la división de peso semipesado”, dijo Bivol en ese momento.

“Hemos hablado de esta pelea durante mucho tiempo. Ha llegado el momento de hacer realidad esto. Hemos entrenado juntos y también hemos hecho algunos combates. Es un profesional y un caballero. Muy buen luchador”,

“Es un ex campeón mundial, ha demostrado ser uno de los mejores, peleas como esta emocionan a los fanáticos. De esto se trata el boxeo, peleadores en los que cualquiera de los dos tiene un 50 por ciento de posibilidades de salir victorioso. Ambos estamos en el nivel en el que podemos hacer una pelea dinámica”, dijo Bivol.

Antes de la última pelea de Ramírez, una impresionante victoria por nocaut sobre Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs), Bivol le deseó buena suerte a “Zurdo” en las redes sociales con la esperanza de que pudieran pelear a finales de este año.

No solo no es una realidad en esta etapa, Bivol ha desaparecido por completo, como un fantasma. Su maestro títere, el poderoso Eddie Hearn de Matchroom Boxing, quien controla el boxeo en DAZN, ha hablado desde entonces por Bivol como si fuera un ventrílocuo. La última noticia sobre Bivol, al menos a través de Hearn, es que probablemente defenderá su título contra el peso súper mediano John Ryder (29-5, 16 KOs) en diciembre, y luego Hearn extendió la zanahoria para una pelea de ensueño en mayo contra el hacedor de lluvia del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez.