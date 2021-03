Boxeo: El cambio sorprendente de una boxeadora tras deformación de su rostro

Augsburg, Alemania.- La boxeadora alemana, Cheyenne Hanson, logró su octavo triunfo dentro del boxeo profesional luego de vencer por decisión de los jueces a la ucraniana, Aline Zaitsev, donde el combate tuvo que terminar antes de tiempo por un hecho insólito que se presentó en el cuadrilátero.

Ambas peleadoras sufrieron un golpe de cabezas lo bastante fuerte y accidental en donde la germana fue la más afectada que no pudo seguir en la confrontación. No obstante, la pelea no terminó por nocaut, sino por decisión unánime logrando la victoria por obtener mejor tarjeta que su adversaria.

Sin embargo, las circunstancias por las que pasó Cheyenne Hanson fue que parte de su rostro izquierdo, especificamente la zona de su ojo, sufrió una severa inflamación, misma que puede ocasionar escalofríos. Aun así, con un poco de tratamiento, la pugilista decidió subir en su cuenta de Instagram su cambio impresionante, el antes y después.

"!Lo hicimos! Campeona Internacional de Alemania BDB. Esta pelea fue muy difícil, quiero agradecer a mi entrenador, mi compañero de entrenamiento, a Tina Rupprecht campeona del CMB, por brindarme todas las sesiones de entrenamiento y sparring", escribió en la fotografía donde se percibe como quedó su frente tras la pelea.

Pese a que Hanson se observa como si nada hubiera ocurrido arriba del ring, tendrá que someterse a una larga recuperación para retornar a los encordados con mayor seguridad, donde ella asegura que no será por mucho tiempo lo que estará ausente del boxeo.

De esta manera puede lucir que su nueva victoria es registrada como su octavo triunfo, obteniendo un récord de 8-1, donde seis han circulado por la vía del nocaut. Mientras que Aline Zaitseva sufrió su sexta derrota de siete peleas en su carrera como pugilista profesional.