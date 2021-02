Boxeo: Elvis Rodríguez regresa a la acción este sábado

Mazatlán.- El invicto dominicano Elvis Rodríguez regresa a los cuadriláteros este sábado cuando se enfrente a Luis Alberto Verón, boxeador argentino que nunca ha sido noqueado y tiene en su historial 18 triunfos, dos empates y dos derrotas con nueve nocauts.

En cambio, Elvis no ha perdido y cuenta con 10 éxitos y un empate. El rival en turno del boxeador dominicano no será nada fácil, ya que además es excampeón del peso wélter latino y su-damericano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El combate más reciente de Verón fue ante el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Taras Shelestyuk, y este último se llevó la victoria por decisión competitiva.

Por su parte, Elvis Rodríguez ganó el 9 octubre pasado ante el estadounidense Cameron Krael al que noqueó cuando transcurrían 40 segundo del tercer round. Con un derechazo obtuvo su décimo triunfo.

“Quiero demostrar que estoy listo para las grandes peleas. Considero que me merecía el premio del Prospecto del Año, y no ser nombrado me ha motivado más que nunca”, señaló el dominicano.

“Estoy aquí para convertirme en campeón mundial y estoy muy agradecido por las oportunidades que la empresa Top Rank me brinda y por los esfuerzos de todo mi equipo”, argumentó Elvis.

Rodríguez dice que va a demostrar quién es a través de sus acciones en el ring, no a través de palabras o redes sociales.

La pelea de este sábado será en el MGM, de Las Vegas, Nevada, a las 17:00 horas (tiempo de Sinaloa).