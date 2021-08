Boxeo: En octubre arranca AMB política de reducción de campeonatos

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, reveló que en el mes de octubre comenzará una política de reducción de campeonatos.

De visita en la Ciudad de México para entregar el cinturón que acredita al mexicano Esteban Bermúdez como campeón regular de peso Minimosca, Mendoza confesó que de los tres títulos mayores que hoy se sancionan (interino, regular y supercampeón), se van a quedar con dos de ellos, pues se han dado cuenta de la exigencia generalizada más allá de las afectaciones que esto pudiera tener en lo económico y estructural.

Mendoza comentó que se ponderará por ahora darle prioridad a los cinturones Gold, que básicamente serán la antesala para ir en busca del cetro mundial. Y manifestó también que van a analizar, división por división, cuál es el título que habrá que quitar, si es el interino o es el regular.

“Viene un plan, no lo buscamos por popularidad, pero vamos a reducir los títulos definitivamente. Esa flexibilidad que tuvimos con los títulos vamos a eliminarla poco a poco. Me voy a enfocar tal vez en que no existan los regulares, vamos a ver por categoría. Vamos a revisar eso de los campeones múltiples. Es algo que el público ha pedido, aunque no esté ciento por ciento de acuerdo con ese cambio. Siento que con más títulos damos más oportunidades, pero entiendo que el público es muy importante”, dijo Mendoza.

“Sé que en otras oportunidades lo he dicho y no he podido cumplirlo, pero ahora lo voy a hacer, lo digo con los pies en la tierra y después de haber analizado números, después de haber analizado la situación que se ha generado y las polémicas que han estado, y a nivel de conflictos legales también simplificará las cosas para la Asociación. No te digo que me voy a quedar con un solo campeón, pero sí, la mayoría de las divisiones me voy a quedar así”, añadió el mandamás del organismo pionero. Mendoza reveló que será en octubre cuando empiece esta nueva campaña. “Es un plan difícil, espero que a partir de octubre lo empecemos, no sé el tiempo se pueda tomar, no sé en qué categoría vaya a quitar el interino y en cual el regular, el supercampeón se queda. Vamos a fortalecer los cinturones Gold que tenemos”, finiquitó.