Boxeo: Erik Morales se arrepiente de haber dado la revancha a Pacquiao

Érik Morales venció a Pacquiao en su primer encuentro por decisión unánime en 2005, para después caer por nocaut técnico y nocaut en su segundo y tercer combate respectivamente. Morales aún resiente su decisión de tomar la pelea de revancha con el congresista filipino.

“No debí haber tomado la pelea”, dijo Morales a LA Times en Español. “Debí haberme esperado… debí haber tomado más tiempo, haberme tomado un descanso, debí haber hecho muchas cosas, pero no se dio, no lo hice. La arrogancia, el dolor de haber perdido me nubló y entonces será para la otra vida”. En una autorreflexión, Morales sintió que su mal momento ante Pacquiao se dio por la carga de confianza que sentía tras derrotar a su entonces rival en la primera pelea.

“Así somos todos, que creemos que podemos con la gente de una manera muy fácil y no va a dar problema, que todo estará bien… así pensamos”, señaló Morales. “Hay que entender que no estamos completos de la cabeza y si estuviéramos no estaríamos peleando. No estamos completamente cuerdos, aunque en una parte sí, que nos hace alucinar que podemos hacer todo y que podemos, que somos bien cab… y bien perros, que nunca nos va a pasar nada”.

Pacquiao sigue haciendo historia a sus 42 años, algo que Morales respeta, pero advierte que enfrentar a peleadores mucho más jóvenes que él, podría representar un riesgo mayor porque insiste que el cuerpo y la mente podrían no estar completamente sincronizados.

Pacquiao dijo en una reciente entrevista esta semana que tenia deseos de enfrentar a Terence Crawford, de 33 años.

“Un peleador como Pacquiao, estoy seguro, segurísimo, que lo traiciona la mente con el ejercicio, él siente que está fuerte y que su cuerpo está sano”, dijo el analista mexicano. “Tu cuerpo algún día te abandona y le dice ‘no’ al ejercicio, al entrenamiento, a la dedicación porque está cansado porque ha recibido muchos golpes, mucha

Morales detalló lo explosivo y rápido que es el filipino, además que es difícil aprenderle “técnicamente porque casi no hay peleadores así. Casi todos son de movimientos, de fuerza, pero no de explosividad como Pacquiao”.

El tijuanense terminó en 2012 su carrera profesional de nueve años dejando un récord personal de 52-9-0 con 36 nocauts, conquistando los títulos Supergallo CMB, Pluma y Superpluma CMB, Ligero CMB y Superligero CMB y AMB.