Boxeo: "Ese campeonato nacional se quedará en Los Mochis”; Andrés Olivas

Gran oportunidad.

Bastante motivado y con todas las ganas de estar ya arriba del cuadrilátero se encuentra el prospecto mochitense, Andrés Olivas, para su duelo del próximo viernes 23 de julio en el duelo estelar de la velada boxística “Cuentas Pendientes”, encarando a Eduardo “Motorcito” Ramírez disputando el cinturón nacional de peso Mosca.

EL COMBATE.

Andrés Olivas (23-0-1), tiene ante sí el compromiso más importante de su brillante carrera enfrentando a un rival de mucha calidad como es Eduardo Ramírez (17-4-2), pero con la gran motivación de hacer suyo el importante campeonato, que le abriría importantes puertas en el boxeo internacional.

“Estoy realizando la mejor preparación de mi carrera porque este no es cualquier combate, es una pelea para definir al mejor peleador de la categoría Mosca y es una pelea que podría catapultar mi carrera boxística”, comentó el imbatido peleador mochitense de 25 años de edad y gran admirador de la exitosa carrera del ex campeón mundial capitalino Juan Manuel Márquez.

MÁS DEL PLEITO.

Olivas tiene la voluntad de que en esta ocasión si se pueda llevar a cabo este duelo ante el “Motorcito” Ramírez, ya que en la primera ocasión se suspendió por un fuerte golpe de cabezas que terminó en un profundo corte provocando el “No contest”, y el año pasado tampoco se pudo realizar debido a la pandemia del covid 19.

“Ya es mucho el tiempo que hemos esperado y ojalá ahora si se pueda llevar a cabo esta pelea, por lo pronto, yo me he preparado muy bien porque no quiero quedarle mal a mi familia y a la afición de Los Mochis, vamos con todo por ese campeonato nacional”, dijo Andrés Olivas que debutó en el boxeo de paga el 17 d mayo del 2013 noqueando a Andrés López.

Invitación a la pelea de Box del 23 de julio

Posteriormente ha venido sumando triunfo tras triunfo sin derrota ante rivales como Jesús Gastélum, Marco Ramírez, José López, José Higuera, Roberto Andrade, Juan Carlos Ramírez, Jonathan Valdenegro y otros más en una exitosa trayectoria que hoy la está puliendo en su diario entrenamiento en el gimnasio del señor Manuel “Cochul” Montiel, toda una institución en el boxeo nacional e internacional.



OTROS DUELOS.

La cartelera de la función del 23 de julio promovida por las empresas LM Boxing y Grand Mex-Ent presenta otros atractivos combates donde tendrán actividad el mochitense Alexis Ruíz , así como los hermanos Fernando “Feroz” Vargas Jr., y Amado Vargas que vendrán acompañados de su señor padre, el ex campeón mundial Fernando “Feroz” Vargas que ya confirmó su asistencia.

CIFRA

8 COMBATES presentará la cartelera de la función de box profesional “Cuentas pendientes”.

