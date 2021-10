Boxeo: Estadounidense Gervota Davis seguro de lograr el triunfo ante Rolando "Rolly" Romero por título Ligero AMB

El cinco veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis y el contundente e invicto contendiente de peso ligero Rolando “Rolly” Romero, se enfrentaron cara a cara este jueves en una conferencia de prensa, para una vista previa de su enfrentamiento por el campeonato de peso ligero de la AMB, en poder de Davis, que se llevará a cabo el domingo 5 de diciembre en el STAPLES Center de Los Ángeles.

Este evento es organizado por Premier Boxing Champions, y será televisado en vivo por Showtime PPV.

La atracción principal por tercera vez consecutiva del PPV de Davis lo verá pelear contra su franco enemigo del peso ligero Romero, mientras los poderosos golpeadores de 26 años ponen en juego sus récords invictos. El evento marcará el regreso de Davis al sur de California, después de que noqueó a Hugo Ruiz en la primera ronda frente a una multitud agotada en febrero de 2019.

Las entradas para el evento en vivo, promovido por Mayweather Promotions, GTD Promotions y TGB Promotions, ya están a la venta y se pueden comprar en AXS.com.

Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el jueves desde City View Terrace en el Staples Center:

GERVONTA DAVIS

“Estoy agradecido de estar aquí para darles a los fanáticos otra gran pelea. Esto es lo que hacemos. Rolly está aquí solo para hablar. Está intentando abrirse camino para ganar, pero está asustado. Vengo a pelear”.

“Solo hablan de su poder, pero esto es boxeo. Sus habilidades no están a la altura de las mías. Ni siquiera puede hablar de poder, porque todos saben que lo traigo. Puedes disparar balas, pero ¿cómo vas a defenderte cuando las balas te devuelvan el disparo?”.

“Ha estado hablando durante mucho tiempo. Está tratando de vender una pelea, pero voy a demostrarle que es un tonto el 5 de diciembre. No estoy aquí para hablar, estoy aquí para pelear. No me

ROLANDO ROMERO

“Todos van a ver el 5 de diciembre, voy a dejar fuera de combate a Gervonta. Espero que escuches eso. He estado llamando a 'Tank' desde 2017. Se suponía que íbamos a entrenar en 2018 y él no se presentó al gimnasio. Lo hizo dos veces porque sabía que lo estaban golpeando. El 5 de diciembre te noquean”.

“Esto es lo que soy. Así nací yo. Entré en este deporte a los 17 años y he aprovechado al máximo lo que he hecho. Todos vengan a verme noquearlo el 5 de diciembre”.