Boxeo: Ex campeón mundial Vitali Klitshko sale positivo de Covid-19

El ex campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el ucraniano Vitali Klitschko, dio a conocer que tras realizarse una prueba, resultó positivo por coronavirus también conocido como Covid-19, justo un día antes de que se lleven a cabo las elecciones a la alcaldía en la capital de Ucrania.

Klitschko es el actual alcalde de Kiev y espera mantener su mandato en la próxima votación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Amigos, el coronavirus se coló en el momento más inconveniente. Hoy recibí un resultado positivo en la prueba. El trabajo de un alcalde durante una pandemia, por supuesto, implica un riesgo constante ... comunicarse con la gente, revisar los hospitales", dijo el ex boxeador.

"En particular, yo regularmente visitó las salas de enfermedades infecciosas donde los pacientes con Covid-19 están siendo tratados ", señaló Klitschko.

Indicó que trató de teneer de tener cuidado, tomando en cuenta su trabajo, incluso se hacía pruebas regularmente. "Hoy, desafortunadamente, es decepcionante. Me siento bien. Pero tengo que aislarme. Trabajaré desde casa. Por favor, no ignore las reglas y no ignoren la amenaza, protéjase", externó el ahora político.

Destacada trayectoria

Cabe mencionar que Klitschko fue dos veces campeón mundial del CMB en el peso completo. Decidió retirarse del boxeo en diciembre de 2013 para centrarse de lleno en su carrera política.

La última ocasión que subió al ring fue en septiembre de 2012, cuando noqueó a Manuel Charr, quien se encontraba invicto. Luego se enfrentaría a Bermane Stiverne en una defensa obligatoria del título, pero se vio obligado a retirarse debido a una lesión.

Klitschko inició su carrera política en 2006 cuando quedó segundo en las votaciones por la alcaldía de Kiev.

En 2010, Vitali, hermano del también ex campeón Mundial de peso pesado, Vladimir Klitschko, fundó el partido Alianza Democrática de Ucrania para la Reforma (UDAR) y fue elegido parlamentario por este partido en 2012. Fue elegido alcalde de Kiev en mayo de 2014.