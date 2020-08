Boxeo: Floyd Mayweather Jr. le lanza dardo al Canelo Álvarez

El excampeón mundial Floyd Mayweather Jr. no pierde el tiempo por tratar de llamar la atención en las redes sociales. Esta vez el "Money" mandó un mensaje al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, a quien derrotó en forma catégorica hace siete años en Las Vegas, Nevada.

Por medio de la cuenta de instagram Mayweatherpromotions, se publicó "titula esto" acompañada de una copa dorada, el hashtag MayweatherCanelo y una fotografia donde Floyd sostiene el cinturón mundial del CMB al lado del Canelo, cuando ambos promocionaban el combate.

El post ha generado más de 26 mil likes de los cibernautas y multiples comentarios.

"Una de las peleas más fáciles de Floyd", dijo @Gonja1315; "Aquí tu puedes tocar mi cinturón" refirió @_chris_x02

En Twitter, Mauricio Hill comentó: "No le he visto al Canelo un contrincante que no sea de payasada más que Floyd Mayweather quién le demostró su superioridad y su calidad como boxeador, quizás con Golovkin pero de ahí en más todos son un chiste por eso gana el Canelo, si volviera Mayweather le vuelve a ganar".

Gabriel Salas dijo que: "Mayweather escogía los rivales y les ponía condiciones que le daban toda la ventaja a la hora de la pelea, sabiendo que el rival iba aceptar por que iba a cobrar su mejor bolsa de su carrera".

Cabe mencionar que el martes pasado, el Consejo Mundial de Boxeo orderó una pelea entre "Canelo" Álvarez y el turco Avni Yildirim, por el vacante título mundial de peso supermediano, lo que generó muchas criticas.

El comentarista de ESPN, David Faitelson publicó: "Con todo respeto para Saúl Álvarez, una pelea ante el tal turco Avnmi Yildrim, aunque sea por el título del CMB, es una pérdida de tiempo y una tomadura de pelo para los aficionados. Si 'El Canelo' se dice el mejor boxeador del mundo que enfrente a los mejores rivales del mundo".