Boxeo: Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, a la caza de los campeones

México.- Desde su llegada a la promotora Golden Boy, de Óscar De la Hoya, las cosas han pintado positivas para el peleador mazatleco, Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien ya debutó con victoria ante Sullivan Barrera a inicios de mes, y ahora parte como uno de los candidatos a ser retador por algún título mundial.

El porteño ya lanzó el reto al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Dmitry Bivol, un ruso de 30 años que sigue invicto, pero además, hay otro monarcas a los que podrían enfrentar el apodado “Zurdo”.

Dominio ruso

La división Semipesada hoy en día está siendo dominada por los boxeadores europeos, en mayor caso los rusos, pues además de Bivol en la AMB, se encuentra el multicampeón, Artur Beterbiev, quien reina en el Consejo Mundial de Boxeo, y en la Federación Internacional de Boxeo, y que sin duda sería un rival que pondría a Ramírez de nuevo en los reflectores, incluso en una pelea de unificación para el futuro.

El cuarto y último campeón de la división es el estadounidense Joe Smith Jr, quien obtuvo el título de la Organización Mundial de Boxeo tras vencer al ruso Maxim Vlasov el pasado 10 de abril. Smith ganó el cetro que había dejado vacante el “Canelo” Álvarez, quien a su vez había derrotado a Sergey Kovalev.

Reto abierto

Por ahora, el mazatleco Ramírez está a la espera de una confirmación para una posible confrontación antes de que termine el año, y como lo dijo, el reto abierto es para Dmitry Bivol, quien peleó por última vez en mayo, cuando retuvo su cinturón ante el inglés Craig Richards, en el Manchestr Center.

"Zurdo" Ramírez invicto en el boxeo

Golden Boy Promotions

De no aceptar el reto o no poder llegar a un acuerdo con el ruso, Gilberto Ramírez podría quizás medirse a otros buenos peleadores de la división, como Jean Pascal, Eleider Álvarez, o el propio Kovalev, que aún no vuelve desde diciembre.

Un ‘dream match’

De igual modo, el “Zurdo” Ramírez nunca ha ocultado su deseo por pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez en un combate de ensueño para el mazatlecos. Después de todo, esa es la idea del promotor Óscar De La Hoya, quien quiere ver a su nuevo allegado que derrote a su antiguo socio, el “Canelo” Álvarez. Habrá que esperar al futuro para ver si se da el match.

