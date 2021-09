Boxeo: Holyfield y Belfort tienen su cara a cara final en Hollywood

El ex campeón mundial indiscutible de peso crucero y peso pesado, Evander "The Real Deal" Holyfield se enfrentará al ex campeón mundial de peso pesado de UFC Vitor "The Phenom" Belfort, en un choque de boxeo de ocho asaltos, que será el estelar de una cartelera que se llevará a cabo este sábado, 11 de septiembre.

La velada boxística tendrá verificativo en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, de Hollywood, Florida.

La pelea es organizada por la empresa Triller Fight Club y será televisada por USA Fite.

EVANDER HOLYFIELD:

“Pensé que me estaba preparando para pelear contra Mike Tyson, pero ahora estoy peleando contra Vitor Belfort. Entonces, he estado entrenando durante dos años para eso. Cuando me pidieron que peleara con Vitor, dije que, si él quería hacerlo, yo también lo haría. Puse el tiempo en los últimos dos años y quiero que me paguen por mi tiempo. No ha sido una semana para prepararme, llevo dos años entrenando. Estoy más que listo y espero con ansias la pelea".

VITOR BELFORT:

“Es un placer para mí pelear contra Evander Holyfield el sábado por la noche. Recuerdo la primera vez que peleé en el torneo de UFC, el mismo mes que vi a Evander pelear contra Mike Tyson por segunda vez. Mi sueño era ver a las MMA convertirse en algo tan grande como el boxeo. Él es el rey de los pesos pesados y estoy ansioso por mostrar mis habilidades de boxeo el sábado por la noche. Es una oportunidad increíble para mí ".