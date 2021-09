Boxeo: Humberto “Zorrita” Soto podría ser el nuevo titular del ISDE

Aunque las redes sociales ya hicieron su trabajo mencionando insistentemente su nombre como la persona palomeada por el gobernador electo Rubén Rocha Moya para ocupar la silla como nuevo titular del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), el brillante ex campeón mundial de boxeo Humberto Soto mencionó a EL DEBATE que aún no se mira en ese puesto, ya que aún no le han avisado oficialmente de ese su nuevo cargo ni ha tomado protesta como tal.

“Estoy como tú, aún no se nada porque no me han informado nada y por eso no hay nada oficial, pero la verdad si me gustaría y me entusiasma mucho estar ahí para ayudar al desarrollo del deporte en Sinaloa, sería un gran orgullo”, dijo el mochitense que logró la gran hazaña de ser campeón mundial de boxeo y ser parte de la brillante página mochitense que logró tener al unísono a cuatro campeones mundiales, junto con Jorge “Travieso” Arce, Hugo “Increíble” Cázares y al actual titular del IMDA, Fernando “Kochulito” Montiel.

El “Zorrita” Soto (69-10-2 con 37 kos), conquistó su primer cetro mundial el 20 de agosto del 2005 venciendo al “Rocky” Juárez en duelo efectuado en Phoenix, Arizona ganando el cetro Pluma del Consejo Mundial de Boxeo.

El título Superpluma de la OMB se lo ganó a Joan Guzmán en noviembre del 2007 en Atlantic City y el Ligero del CMB se lo ganó a David Díaz el 13 de marzo del 2010 en Arlington, Texas.

Leer más: NFL: Tom Brady se proclama como el segundo quarterback en llegar a 80 mil yardas.

Como todo un personaje y un deportista ejemplar de Los Mochis, Humberto Soto se perfila ahora a convertirse en figura importante en el nuevo gabinete estatal en tan importante

dependencia sinaloense.