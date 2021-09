Boxeo: Jake Paul descarta la idea de la revancha con Tyron Woodley

Jake Paul se está alejando de la idea de una revancha con Tyron Woodley porque Woodley no cumplió una apuesta de tatuaje que hizo la pareja después de su primera pelea.

Paul y Woodley parecieron llegar a un acuerdo de caballeros en el ring después de que Paul venció a Woodley por decisión dividida el 29 de agosto. Woodley dijo que quería una revancha, a lo que Paul dijo que Woodley tendría que hacerse un tatuaje de "I love Jake Paul" en algún lugar. su cuerpo. Woodley estuvo de acuerdo y los dos se dieron la mano.

"Ya lo dejé atrás", dijo Paul. "Dejé a Tyron en el pasado. No estuvo a la altura de la apuesta, no se hizo el tatuaje. Entonces, la revancha ya no tiene sentido".

Paul, la polarizadora estrella de YouTube convertida en boxeador, mencionó por primera vez la apuesta del tatuaje en una conferencia de prensa en julio en Los Ángeles. Woodley pareció estar de acuerdo, pero luego dijo que no. Paul dijo que al no hacerse el tatuaje, Woodley desperdició su oportunidad de tener otro lucrativo combate de boxeo contra él.

Woodley es el ex campeón de peso welter de UFC que estaba haciendo su debut en el boxeo profesional contra Paul.

"Si se hubiera hecho el tatuaje de inmediato, hubiera obtenido 10 millones de visitas en su video de Instagram, [entonces] todos hubieran estado muy entusiasmados, habría habido mucha prensa a su alrededor", dijo Paul. "Y me habría visto obligado a hacerlo. Realmente no podía negarlo entonces, porque si él va a ser un hombre de palabra, entonces yo tengo que ser un hombre de mi palabra. Entonces, él lo cagó. Se perdió otro gran día de pago debido a su ego".

Entonces, si no es Woodley de nuevo, ¿quién es el próximo para el ahora 4-0 Paul? Hay varias "opciones", dijo Paul.