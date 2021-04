Boxeo: Josesito Félix y 'Terrible' Bórquez se ven las caras: prometen nocaut

Culiacán, Sinaloa.- Los protagonistas de la función King’s Return se vieron las caras este jueves en la conferencia de prensa y prometieron un gran espectáculo para la pelea que sostendrán el próximo sábado 24 de abril en las instalaciones de Televisoras del Pacifico (TVP) en Culiacán, Sinaloa.

A pesar de salir como el favorito para la contienda, José Félix Jr (38-4-1) no se confía ni un poco de su rival Adalberto Borquez (30-21-1), a quien le mostró su respeto y le destacó su poder en los puños.

“Esta será una pelea explosivo y no puede haber descuidos porque puede llegar el knockout de cualquier lado. Es de mucho respeto pelear con alguien que ha hecho meritos, un peleador fuerte y con una gran pegada. Esperamos salir con la victoria y no he querido brincar al siguiente paso porque Borquez será un buen examen”.

Josesito sabe que no tiene mucho margen de error si quiere regresar a los grandes escenarios, por lo que en esta nueva etapa de su carrera se mantiene enfocado en superar paso a paso cada prueba.

“Llegué a estar entre los mejores del mundo y cuando me llegó la oportunidad perdí, me sentí mal y me afectó anímicamente, trabajamos con psicólogos deportivos, salimos de ese hoyo, estamos de vuelta y Dios nos está dando otra oportunidad. Vienen grandes cosas y estamos listos para el sábado”.

Conferencia de prensa de cara a la pelea del sábado

Cortesía

Por su parte, el “Terrible” Borquez buscará dar la sorpresa y hacer respetar su casa ante el boxeador mochitense: “Esta será una gran pelea y esperemos llevarnos el triunfo, será una pelea de toma y daca como las que siempre he dado porque hay poder en los dos lados”.

La pelea entre Félix y Borquez será a diez asaltos en los pesos superligeros. La cartelera estará disponible en pago por evento totalmente en vivo por FITE TV y diferida por LATV para Estados Unidos y en México en XtiTV y TVP.