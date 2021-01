Boxeo: Josh Warrington deja vacante el título mundial de peso pluma

El peleador británico Josh Warrington dejó vacante su cinturón mundial de peso pluma de la Federación internacional de Boxeo (FIB), porque de acuerdo a su promotora Matchroom Boxing, la FIB ha decidido no sancionar su propuesta de combate de unificación en abril próximo.

Cabe recordar que a principios de este mes, la mega pelea propuesta con el chino Xu Can tuvo que retrasarse, con una nueva fecha de trabajo de 24 de abril. Esto ha provocado que Matchroom ahora busque concretar esa contienda o bien realizar una pelea con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Gary Russell Jr.

“Es tan importante para Josh estar en una mega pelea después de Lara el 13 de febrero”, dio a conocer el director gerente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn.

“Depende de nosotros hacer las peleas de Can o Russell para abril o principios de mayo. He estado trabajando duro con Robert Díaz de Golden Boy (Promotions) para cerrar Xu Can y también tuve varias conversaciones con Luis De Cubas sobre una pelea de Gary Russell; ambas peleas son contendientes a la Pelea del Año”.

“Es decepcionante que no pudiéramos tener el título de la FIB en juego, pero no puedo permitir que esas decisiones se interpongan en mi camino hacia la historia del boxeo británico al enfrentarme a los mejores de la división”, dijo Warrington. “En este momento, mi mente y mi enfoque están en Lara para el 13 de febrero”.

Warrington se enfrentará a Mauricio Lara el sábado 13 de febrero, en la contienda que será transmitida en vivo por Sky Sports en el Reino Unido y por la plataforma de streaming DAZN en Estados Unidos y más de 200 países y territorios.

RESPALDO

En la misma cartelera, el contendiente Zelfa Barrett (24-1, 15 KOs) expondrá su título intercontinental de la FIB contra el ex campeón mundial de peso súper gallo de España, Kiko Martínez (41-9-2, 29 KOs).

Leigh Wood (23-2, 13 KOs) enfrentará al invicto Reece Mold (13-0, 6 KOs) por el título vacante británico de peso pluma.

Otro que estará en acción es el talento superligero Dalton Smith (6-0, 5 KOs), quien se medirá ante el prospecto Lee Appleyard y el peso pluma Hopey Price (3-0, 1 KO) tratará de sumar otra victoria, al chocar contra Jonny Phillips.