Boxeo: Joshua Franco vs. Andrew Moloney por título Supermosca AMB

El campeón mundial súpermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Joshua "El Profesor" Franco, estará exponiendo su título, ante el ex campeón mundial australiano Andrew Moloney, en un tercer capítulo de su rivalidad, que será el estelar de este mismo sábado, 14 de agosto, en el Hard Rock Hotel & Casino, de Tulsa, Oklahoma.

Joshua Franco (17-1-2, 8 KOs), de San Antonio, Texas, derrotó a Moloney (21-1, 14 KOs), por decisión unánime, en junio pasado, para ganar el título mundial.

En su revancha, de noviembre del 2020, Moloney dominó a Franco durante los dos primeros asaltos, antes de que la hinchazón debajo del ojo derecho de Franco, hiciera que la pelea se detuviera.

Muchos observadores del ring creían que un golpe causó el daño, lo que habría resultado en una victoria por nocaut técnico para Moloney.

El árbitro en Nevada determinó que la hinchazón se debió a un cabezazo, y luego de una revisión de repetición de casi 30 minutos, un No Contest significó que Franco retuvo su título. La controversia no disminuyó, y menos de un mes después de la disputada conclusión, la AMB ordenó una tercera pelea.

“Estoy muy emocionado por esta tercera pelea con Moloney. Me he estado preparando muy bien para esta pelea y me siento más fuerte que nunca”, dijo Franco. "Espero que todos sintonicen la noche de la pelea porque será una para recordar. Le recordaré a Moloney por qué soy el campeón".

Moloney dijo: “He tenido que esperar nueve meses para pelear una vez más por lo que debería haber sido mío en noviembre. No hay forma de que baje de ese ring sin mi título mundial esta vez. Estoy seguro de que cuando se mira en el espejo, sabe en el fondo que no es el verdadero campeón. Sabe que no hubo un choque de cabezas. Me quedé en el gimnasio y aproveché este tiempo para mejorar como peleador. Se enfrentará a un peleador incluso mejor que la última vez. Está en problemas".

En una atracción especial de la misma función, el invicto campeón internacional superligero de la OMB, Arnold Barboza Jr. (25-0, 10 KOs), estará exponiendo su título, ante Antonio “Toño” Morán (26-4-1, 19 KOs).

También, el hermano gemelo de Andrew, el contendiente gallo Jason Moloney peleará contra Joshua Greer Jr., en una pelea a 10 asaltos.