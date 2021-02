Boxeo: Julio César Chávez Jr celebra sus 35 años en una carrera de altas y bajas

Culiacán, Sinaloa.- Julio César Chávez Jr se encuentra en celebración por llegar a los 35 años de edad. El hijo de la leyenda comenzó con diversas expectativas en el inicio de su carrera como pugilista, aunque últimamente ha generado polémica fuera de los cuadriláteros.

Icóno en el pugilismo profesional como una figura en las redes sociales, pues el "Junior" en los últimos meses se ha visto en diversos videos, principalmente en la red social Tik Tok, donde el culiacanense disfruta de realizar imitaciones para seguir sumando fans en su medio social.

De ese modo, el cumpleañero disfruta de sus ratos libres para seguir siendo una verdadera celebridad sin portar los guantes de box, situación que a su padre no le ha agradado. Pese a eso, lo apoya y lo defiende de toda recriminación, o como el dijo en sus palabras:

"No me averguenzo, al contrario, me da alegría", defendió el ex pugilista a su hijo en aquella ocasión. Para este 16 de febrero, su hijo compartió un mensaje en sus redes sociales donde se felicitó a si mismo como a su hijo, quien celebró un mes de haber nacido.

Julio César Chavez Jr. dentro del cuadrilátero

El boxeador se ha encargado de seguir prácticando en su gimnasio, por lo que podría volver a pelear dentro del ring, ya que en su última pelea profesional del 28 de noviembre derrotó al ecuatoriano Jeyson Minda, por la vía del cloroformo en el cuarto round.

Victoria que elevó su motivación al hijo de Chávez, puesto que su mentalidad es buscar una pelea para el mes de abril o mayo por el título mundial. Su preparador físico Vladimir Baldenebro refirió que buscaría un nuevo combate antes de ir por los campeonatos CMB, FIB, OMB o AMB.

Julio César Chávez Jr. comenzó a perder estelaridad desde el pasado 15 de septiembre del 2012, cuando fue vencido por el argentino Sergio "Maravilla" Martínez. En consecuencia, perdió el título de peso medio. Por otro lado, sufrió una dura pelea cuando estuvo entre los encordados con el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez.