Boxeo: Julio César Chávez Jr. "aconsejó" al Canelo con tener humildad y aceptación

Culiacán, Sinaloa.- La pelea de anoche en el Hard Rock Stadium Miami entre Saúl "Canelo" Álvarez y Avni Yildirim culminó en apenas tres episodios con victoria por el nocaut en favor del tapatío. Así varios expertos y el mundo del internet críticaron la misma al pensar que era mucho mejor que no se hubiera realizado.

Entre ellos el boxeador culiacanense Julio César Chávez Jr, quien ha expresado en su cuenta oficial de Twitter que el "Canelo" debió haber hablado con franquesa y sinceridad sobre su rival, quien simple y sencillamente no quiso ponerse al tu por tu contra él y mejor retirarse del enfrentamiento.

De ese modo, el hijo del "Gran Campeón Méxicano" envió un mensaje para el propio Saúl Álvarez "aconsejándole" que recuerde las primeras reglas de toda persona exitosa, la aceptación y sobre todo la humildad, pues quedó en desacuerdo sobre su argumentó de que Gennady Golovkin no merece una nueva pelea contra él.

"El primer paso es aceptación y humildad por parte del Canelo. Debe aceptar que lo de ayer fue una terrible decisión. Sobre todo después de decir que "GGG" no merece otra pelea. ¡Yo no tengo méritos. No dire nada pero no sé en qué mundo vive!", comentó en redes.

No obstante, este mensaje hacia el campeón mundial no ha sido el único que el Junior ha escrito en su medio social. Sino también el expresar que quiere desafiar al jaliscience y de manera gratuita. "Yo me subo Canelo y no cobro en los 175 libras", dijo.

"Estos encuentros que otorgan todo menos espectáculo, hacen pensar que lo único que quiere generar es dinero, yo no le voy a cobrar nada, pero sabemos que Canelo no lo va a reconocer, la única condición son los 175, ¡No dinero!", habló en otro tuit.

Por lo pronto Saúl Álvarez ya tiene un nuevo rival para este 2021, y no será Julio César Chávez Jr, sino el boxeador británico Billy Joe Saunders y habrá tres cinturones en juego. El título de la OMB de Saunders y los campeonatos unificados del tapatío, mismos que ayer retuvo en Miami.