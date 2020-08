Boxeo: Julio César Chávez Jr. le manda consejo a Ryan García

El sinaloense Julio César Chávez Jr. alertó al jóven promesa Ryan García de que se cuide muy bien las personas que lo rodean en su equipo de trabajo para evitar que llevan su carrera por un camino equivocado.

García, quien está imbatible en el terreno profesional después de 22 combates disputados, es actualmente asesorado por el abogado Guadalupe Valencia, a quien Julio señaló como alguien que le provocó muchos problemas por malos manejos.



Cabe mencionar que el joven estadounidense, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en la red social de Instagram, disputará pronto el cetro interino Ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



El hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez Jr. mencionó que "Ryan García cuenta con "la misma persona que me hizo a mí meterme en problemas. Tú tienes que tener en la vida, pienso, le diría a él (Ryan), una convicción y nadie tiene que decirte vete a este lado ahora, y a este ahora".

Ryan García – Luke Campbell llegan a un acuerdo para Noviembre en EE. UU. https://t.co/DeXvsvDLuC — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) August 20, 2020

El peleador sinaloense agregó que "hay malos manejos, mala asesoría, te dicen cosas. La persona solamente desacomoda las cosas, el abogado que tiene Ryan García estaba conmigo y si vas a un lado y dices que es así, y vas al otro lado y lo dices de otra manera, es una persona sin convicción (el abogado)".

Indicó que Ryan debe tener mucho cuidado pues es un muchacho con mucho futuro en el boxeo mundial y que está echando muchas ganas. El ex monarca del mundo de peso Mediano señaló al diario Reforma que García "tiene todo para ser un gran campeón".

No es la primera vez que Chávez Jr. habla de ese tema; señaló que cuando estaba con Al Haymon, el abogado Valencia le ponía sobre la mesa ofertas de sueldos para peleas cuando el acuerdo con Haymon era repartir 85-15 de las bolsas, y no un sueldo establecido.



Al respecto dijo que tenía un contrato del 85-15, "me decían que había un sueldo, todo estuvo muy bien hasta el momento que entró esta persona (el abogado Guadalupe). Al Haymon me había dicho que era porcentaje y ahí comenzaron los malos manejos".



En un canal de Youtube denominado TV Boxeo, el excampeón mundial de peso mediano, recordó que él fue quién metió al box a Guadalupe Valencia, ya que no se encontraba en este deporte.

JC Chávez Jr. se prepara para enfrentar en octubre al también sinaloense Mario Abel Cázares, en Toluca, Estado de México.