Boxeo: Karim Arce se siente ya listo para pelear por un campeonato mundial

Culiacán, Sinaloa.- El mochitense Karim Arce, sobrino del ex múltiple campeón mundial Jorge "Travieso" Arce lleva una carrera ascendente en el boxeo profesional y ya le gustaría dar el salto a las grandes batallas, pero tampoco se impacienta, porque sabe que las oportunidades surgen de pronto.

Arce, quien marcha invicto en 18 peleas en el pugilismo rentado, se alista para enfrentar al sonorense Jesús Carlón, en el combate de respaldo de la función programada para el próximo viernes 27 de noviembre en el parque Revolución, de Culiacán, donde el ex campeón mundial Julio César Chávez Jr. se medirá al argentino Nicolás Masseroni.

No será la primera vez que Karim comparta cartelera con el hijo de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, ya que participó en el evento que se realizó en septiembre pasado en Tijuana, donde el "Junior" perdió ante Mario Cázares por decisión técnico. Ahí el prospecto de Los Mochis venció por nocaut a David Martino.

Arce quien debutó en el boxeo profesional hace cinco años, dijo que aunque solo lleva 18 combates, se siente preparado para disputar un campeonato mundial, que es su máxima meta.

Asimismo externó que se encuentra muy motivado por estar en una cartelera que tendrá muchos reflectores, por lo que buscará a toda costa salir con la victoria y dar otro importante paso que lo acerque a una oportunidad de pelear un cinturón del mundo.

"Creo que pelear en eventos con la participación de peleadores de talla internacional como Julio César Chávez Jr. son un gran impulso para mi carrera y sobre todo que son oportunidades que hay que tomar con el debido respeto y con el debido profesionalismo, para luego ya despuntar en el boxeo, ya llevo cinco años en esto", declaró.

"Siento que he perdido mucho el tiempo, empecé muy inmaduro. No he aprovechado al cien por ciento las oportunidades que se me han presentado, pero cambié mi mentalidad, creo que estoy madurando y me siento muy contento que me tomen en cuenta", reveló Karim Arce.

El peleador sinaloense comentó que ahora está tomando su carrera con mucho profesionalismo. "Me estoy levantando a las cinco de la mañana, incluso hasta los domingos para ir a correr. Estoy muy contento y sobre todo ansioso por poder exponerles esta etapa de mi carrera", refirió.

"En la promotora que estoy han sabido llevarme, pienso que te cambia la vida con una oportunidad, con su debido tiempo, estaré listo, estaré esperando, seguiré trabajando en silencio para cuando se cosechen los triunfos sean expuestos al público", señaló.

RESPALDO DEL 'TRAVIESO' ARCE

Karim Arce, de 22 años de edad, dijo que su tío Jorge "Travieso" Arce siempre ha estado pendiente de su carrera, porque son una familia muy unida.

"Con esto de la pendemia, nos hemos distanciado un poco, pero él (Jorge Arce) siempre ha estado pendiente de mí, me ha tratado de pasar, de heredar esos conocimientos, siempre está el consejo, lo estimo, lo quiero mucho y espero que acá el día de mi pelea en Culiacán", externó el joven pugilista mochitense.

Karim de Jesús Arce Lugo sostuvo dos combates el año pasado. Venció por decisión dividida a Francisco Alarcón, en abril y siete meses después noqueó a Mauricio Fuentes.

El rival que tendrá en Culiacán el 27 de noviembre, Jesús "Rocky" Carlón, es el mismo que en octubre pasado perdió por decisión unánime ante Daniel Morales, en la capital sinaloense.