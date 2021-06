Boxeo: Karim “Bull Terrier” Arce tiene listo todo su arsenal para encarar a David “General” Cuellar

Los Mochis.- Karim Arce comentó este jueves que todo peleador ha soñado con escenificar peleas del tipo que tiene programada para mañana en contra del peligroso tamaulipeco David “General” Cuellar, en el horario estelar de la velada a efectuarse en el auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.

“Estoy listo y muy motivado para dar un gran espectáculo porque este tipo de oportunidades no deben de desperdiciarse, mi familia, mi padre, mi hermano Panchito Arce son mi mayor motivación porque también se están partiendo al alma para que yo salga adelante y no los voy a desilusionar, me voy a partir en dos para dar la mejor pelea de mi carrera y ganar ese cinturón”, comentó el “Bull Terrier” Arce (18-0-2 con 8 kos), en la conferencia de prensa de este jueves al medio día totalmente convencido de que él será el que salga con los brazos en alto de este tan esperado duelo donde estará de por medio el cinturón internacional de peso Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

La actividad esta cartelera promovida por la reconocida empresa Promociones Del Pueblo, está programada para dar inicio en punto de las siete de la tarde con cobertura para todo México y gran parte de Centroamérica por la señal de ESPN Knockout.

En la sesión con los diferentes medios de comunicación, también estuvo presente el “General” Cuellar (18-0-0 con 11 kos), quien agradeció a la empresa y a todas las personas que hacen posible esta velada y reconoció que es un difícil duelo el que tiene contra Karim Arce “pero tanto él como yo reconocemos eso, es una pelea pareja y el público será el ganador”.

Alejandro Brito, representante de la empresa Promociones Del Pueblo, encabezó la conferencia junto con el director del Instituto Municipal del Deporte, Fernando Montiel y el comisionado Fernando Gómezvéjar.

“El ganador de este combate es muy probable que rápida tenga la oportunidad de disputar un título mundial, pero al derrotado también lo tendremos cerca de nosotros porque los dos son dos tremendos jóvenes peleadores”, dijo Brito durante la amena sesión.

En la segunda pelea estrella de la noche, el venezolano radicado en Tijuana José “Bolivita” Uzcátegui (30-4-0 con 25 kos), se enfrenta al nayarita Jaime Hernández (9-4-0 con 4 kos), en duelo a 10 rounds en peso Supermedio y el mochitense Rosario “Pinocho” Sánchez (15-0-0 con 10 kos), encara a Alfredo “Pelón” Díaz (5-4-0 con 5 kos), de Nayarit, a ocho giros en peso Pluma.

Luis “Peluchín” Araujo (10-0-1 con 7 kos), va contra Oscar el capitalino Nery Plata (13-3-1 con 7 kos), a ocho rounds en peso Mosca. A Brandon “Red Boy” Gámez (11-0-0 con 9 kos), se le busca rival.