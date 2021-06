Boxeo: Karim “Bull Terrier” Arce y el “General” Cuellar, dan el peso

Los Mochis.- El mochitense Karim “Bull Terrier” Arce y el queretano David “General” Cuellar dieron el peso y se declararon listos para su combate de este sábado en el Auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte.

Un salón de céntrico hotel de la ciudad fue sede de la ceremonia de pesaje, en la que los rivales de la pelea estelar de la función “Prueba de Fuego” pararon la romana en los 52 kilos. Los jóvenes prospectos disputarán el Campeonato Internacional de peso Súper Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Arce (18-0-2, 8 KO´s) se declaró listo y a la espera de la hora para subir al ring.

“Me siento listo, fresco, dimos el peso sin problemas, no hubo ningún percance, más que listo estoy preparado, esperando la fecha nada más para subir al cuadrilátero”.

El sobrino del “Travieso” Arce dijo que espera una gran pelea, en la que el principal ganador será el público que asista al Auditorio.

“Una gran pelea, que va a salir sin duda alguna ganando el público, me siento preparado, confiado en mi preparación, en mi equipo de trabajo y con la fe en alto bien en Dios que nos vamos a quedar con ese título aquí en Los Mochis”.

El “Bull Terrier ” señaló que palpa un gran ambiente en la afición mochitense y hará todo lo posible por darles una satisfacción.

“No le quiero quedar mal a toda la gente que va a ir a verme, hay mucho apoyo, anda muy caliente la gente, saben que voy a pelear y esperemos ganar”.

Por su parte, Cuellar se mostró confiado en su preparación, que fue clave para marcar el peso pactado sin mayores contratiempos.

“Me siento muy bien, muy preparado, no me costó nada dar el peso, es algo que con disciplina se hace y no fue algo que me costara, estamos ya listos para la pelea más que fuertes y venimos por ese título”.

El radicado en Querétaro señaló que tras vencer al primer rival, le resta recuperarse y buscar la victoria por la vía del nocaut.

“La pesa es el primer rival qué se debe de vencer, ya lo vencimos y ahora a recuperarnos para la pelea, vamos a buscar ese nocaut para dejar en claro quién es el General”.

El invicto reiteró que buscará acabar por la vía rápida, para demostrar su categoría sobre la de su rival.

En la pelea semi estelar, el venezolano José “Bolivita” Uzcategui enfrenta al nayarita Jaime “El Huizi” Hernández a 10 rounds en peso Súper Medio.

El mochitense Luis “Peluchín” Araujo se mide al capitalino Óscar Nery Plata a 8 rounds en peso Súper Mosca. El también local, Rosario “Pinocho” Sánchez va ante el nayarita Alfredo “Pelón” Díaz a 8 episodios en peso Pluma. En duelo de mochitenses, Brandon “Red Boy” Gámez va ante Irving “Cuatito” Fierro a 8 giros en Súper Gallo.

