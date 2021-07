Boxeo: Kevin González y Juan Aldana suben esta noche al ring en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Luego de registrar este jueves el peso sin problemas, los culiacanenses, Kevin 'Chacal' González y Juan Luis Aldana se encuentran listos para subir esta noche al cuadrilátero y tratar de continuar por el sendero del triunfo en el boxeo.

Ambos tomarán parte en la función 'González vs Mejía' que organiza JD Promotions y que tendrá lugar en las instalaciones de Box Time Gym, en la capital de Sinaloa. Las acciones darán inicio a las 19:00 horas.

Kevin González, pupilo de Jay Nájar se medirá ante el nicaragüense Alexander 'Popeye' Mejía, por el vacante Título Intercontinental de las Américas de la WBA en Peso Super Gallo.

Uno a uno fueron superando la báscula los protagonistas de la cartelera en un pesaje que se llevó a cabo en un conocieo hotel de la ciurad, además de realizar las pruebas COVID a cada uno de los peleadores para asistir a la cita en el ring de este viernes 30 de Julio, donde la contienda estelar será entre Kevin González ante Alexander Mejía en Peso Super Gallo a 10 Rounds.

Juan Luis Aldana listo para el combate

En la misma cartelera, el invicto Juan Luis Aldana enfrentará al aguerrido Luis Fernando 'Coyote' Valdez, de la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

La función también contará con la presencia de tremendos pugilistas sinaloenses como Daniel “Danny” Morales, Jesús “Chuyito” Zazueta, Juan Francisco Macías, sumado a los debut de Misael Aldana y Abner Figueroa Cotto de Puerto Rico, mientras que el boricua Abimael “Manos de Piedra” Ortiz buscará regresar al camino del triunfo, además de Victor Trejo que vuelve a tierras sinaloenses por un triunfo más.

La cartelera completa para este 30 de Julio es la siguiente:

- Juan Francisco Macias vs Bryan Aguirre (68 kgs a 4 Rounds)

- Misael Aldana vs Jonathan Macías (Super Pluma a 4 Rounds)

- Abner Figueroa Cotto vs Abraham “Grillito” Manríquez (Super Mosca a 4 Rounds)

- Victor Trejo vs Daniel “Goku” Pacheco (Super Mosca a 8 Rounds)

- Jesús “Chuyito” Zazueta vs Javier Valenzuela (Welter a 6 Rounds)

- Daniel “Danny” Morales vs José Luis “Maravilla” Zazueta (Super Gallo a 6 Rounds)

- Juan Luis Aldana vs Luis Fernando “Coyote” Valdez (Welter a 6 Rounds)

- Abimael “Manos de Piedra” Ortiz vs Alan Miranda Flores (Super Gallo a 10 Rounds)

-Kevin “Chacal” González vs Alexander Mejía (Super Gallo a 10 Rounds)

La transmisión del evento va totalmente en vivo por la fanpage de JD Promotions en Facebook y SHMX.

