Boxeo: “La Pantera” Falcón va por el reto máximo a Tokio

Mazatlán.- Entrega, dedicación y sacrificio, son las claves para que un atleta alcance los grandes objetivos. Así es el caso de la boxeadora de la Ciudad de México, Esmeralda “La Pantera” Falcón, quién junto a la Mazatleca Tamara Cruz, partirán a Tokio para hacer historia en unos Juegos Olímpicos, como las primeras mujeres aztecas en competir en la disciplina de los golpes.

La apodada “Pantera” por su gran hambre de triunfo sobre el ring, estuvo en Mazatlán entrando arduamente para buscar una mejor aclimatación, todo bajo las órdenes del entrenador del selectivo, César Morales.

¿Cómo tomaste la noticias de tu plaza olímpica y como te preparas hoy?

“Fui la primera a la que mencionaron con Plaza para boxeo en la justa. En el momento que recibí la noticia me sentí muy orgullosa, agradecida con Dios, con mi familia y entrenadores.

Ahora con el boleto en la bolsa, la preparación la estamos tomando de buena forma, muy productivo el venir a Mazatlán, ya que nosotros sabemos que vamos a competir sobre nivel del mar en Japón, y buscamos que nos trajeran a un campamento que nos haga sentir seguras de eso, por eso lo pedimos Tamara y yo, venir a Mazatlán y se nos fue concedido.

Aquí el trato ha sido muy bueno, las instalaciones, los compañeros de Tamara y sus entrenadores nos han dado las comodidades para entrenar en un nivel muy alto y competitivo, con los sparrings que nos apoyan.

El profesor César Morales ha hecho bien las adaptaciones en las prácticas, el plan que necesitamos para poder presentar la mejor versión de la dos en Tokio”, dijo Falcón.

¿Cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser seleccionada mexicana?

“Curiosamente de la selección mexicana actual, soy la que tiene menos años en el boxeo, todos empezaron desde muy pequeños y yo incursioné ya grande, a los 18 años.

Ese mismo año en qué inicié (2013) yo ganó el campeonato nacional, me mandan a competir como seleccionada nacional en proceso mexicano y ahí comenzaron los buenos resultados.

Mi primer año fue con un campeonato intercontinental, luego gané el séptimo lugar en un mundial y de ahí me volví campeona nacional; y pues ya después consolidarme como una de las mejores en el peso de los 60 kilos.

En 2018 capturé el primer oro para México en juegos centroamericanos, luego medalla de bronce en Juegos Panamericanos y ahora gracias a Dios el plaza para Tokio 2020”, platicó la “Pantera”.

Vas a una categoría complicada, ¿Cómo te mentalizas para eso?

“Si, sabemos que ésta es quizás una de las categorías más fuertes de la competencia, la que estuvo desde el inicio que se introdujeron las mujeres en el boxeo a Juegos Olímpicos, pero nosotros estamos firmes en el objetivo, firmes al trabajo y seguiremos preparándonos fuertes para ser competitivas sobre el ring.

Queremos ir a pelear por las medallas, es nuestro objetivo y es el sueño de todos los que estamos en esto”, mencionó.

¿Qué representa para ti ser la primera mexicanas en la historia en competir en boxeo en unos JO?

“La verdad me hace sentir muy orgullosa con todos los que me apoyaron en el proceso, con Dios, con mi familia, porque esto no es un logro individual. Quizás para poder lograr esto, las dos (ella y Tamara) siempre hemos tenido un equipo muy grande conformado por papás, hermanos, familias, entrenadora, compañeros que se preparan igual que nosotros para podernos exigir lo que podemos evidenciar en Tokio”, declaró.

Fue el 12 de mayo cuando el Comité Olímpico Mexicano dio a conocer que Esmeralda Falcón sería la primera seleccionada en ganar una plaza y así participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

