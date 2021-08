Boxeo: Las dos revanchas que quiere concretar Osca De La Hoya

El próximo 11 de septiembre, en el Staples Center de Los Angeles, Oscar De La Hoya estará haciendo su regreso a los cuadriláteros a 13 años de retirarse del boxeo profesional, para enfrentarse al excampeón de UFC Vitor Belfort. Pero el Golden Boy tiene también planes hacia adelante, porque no quiere que lo suyo sea una presentación y nueva despedida.

Ya había causado revuelo cuando dijo que sería capaz de plantarle batalla a Canelo Álvarez, considerado el mejor peleador libra por libra de la actualidad que en noviembre finalizó el vínculo con su promotora y que desde entonces conquistó tres de los cuatro grandes títulos mundiales en la división de peso súper mediano.

Sin embargo, en sus últimas declaraciones De La Hoya pasó de largo de esa posibilidad y aseguró que hay otros dos combates, dos renvanchas, que le gustaría poder concretar pensando a futuro: ante Floyd Mayweather, que lo venció en fallo dividido en 2007; y ante Félix Tito Trinidad, quien en 1999 le propinó la primera derrota de su carrera, también en fallo dividido.

Tal vez haga otro combate para diciembre y uno más para el fin de semana del Cinco de Mayo. No dudo en llamar a Floyd Mayweather o Félix Trinidad.

Tenemos asuntos pendientes. Esas revanchas nunca sucedieron", dijo durante una rueda de prensa de promoción de su combate ante Belfo agregó: "Eso sería genial. Depende de cómo me vea y cómo me sienta. Me siento increíble ahora mismo. Verás mi velocidad y potencia, mi juego de pies, todo está ahí. Veremos cómo lo hago contra un peso pesado. Tengo mis manos llenas. Pero bueno, vámonos".