Boxeo: Manny Pacquio no descarta la revancha contra Yordenis Ugás

El astro filipino Manny Pacquiao no descartó pedir revancha en enero próximo al cubano Yordenis Ugás, quien se dijo listo para tomar de nuevo la oportunidad de disputar el campeonato Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Pacquiao dijo a The Athletic, además, que Ugás fue uno de sus rivales más fáciles. “Podría volver en enero, veremos”, externó. “Sé que puedo pedir la revancha si quisiera, es cosa de decirle a Al Haymon. Eso no sería problema. Voy a pensarlo porque no puedo creer que uno de mis rivales más fáciles me hiciera eso”, añadió.

Este miércoles, la AMB hizo un reconocimiento especial para Ugás, y ahí el cubano se sorprendió de alguna forma por las declaraciones del tagalo, pero se dijo listo para la revancha cuando el filipino quiera.

“Yo llegue en 2010 a Estados Unidos y siempre vi un demonio en el ring. Vi un demonio cuando le ganó a Antonio Margarito, más allá del nocaut, siempre vi un demonio cuando peleó con Juan Manuel Márquez, vi un demonio cuando le robaron contra Tim Bradley, cuando le robaron con Jeff Horn, contra Thurman hace dos años vi un demonio, y ahora dice que yo soy el más fácil, y pude hacerle lo que le hice… pues lo respeto, y vamos para adelante”, expresó el campeón cubano.

Respecto a una segunda pelea ante la leyenda filipina, Yordenis compartió: “Pienso que Pacquiao ha demostrado ser un competidor, una leyenda. Si quiere la revancha será un placer para mí. No sé, pienso que tendríamos más tiempo de prepararnos. Pienso que yo puedo hacer algunos ajustes, que él puede hacer algunos ajustes, y puede ser que sea una mejor pelea”, sentenció.

Reportes señalaron que Manny Pacquiao tuvo una cita con el oftalmólogo esta misma semana luego de haber caído por la vía de los puntos ante el cubano con calificaciones de 116-112, 115-113 y 116-112. En las redes circula un video donde Jinkee Pacquiao está dándole de comer a su esposo.