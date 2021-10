Boxeo: Maricela "La Baby" Quintero reaparece ante su gente el 5 de noviembre en Culiacán

Culiacán.- La empresa JD Promotions ya tiene fecha para su siguiente función de boxeo de lujo, pactada para este próximo 5 de noviembre con escenario todavía por designar, pero que contará con la participación y regreso estelar de Maricela “Baby" Quintero.

La ex retadora del campeonato mundial, y ex monarca nacional vuelve a pelear ante su afición y será uno de los grandes atractivos de la noche.

Después de darse a conocer la noticia de que estaría de nuevo en Culiacán, la popular “Baby” se mostró contenta y con muchas ganas de que se llegue ese día:

"Me siento muy feliz y contenta de volver al boxeo, de estar de regreso en el ring, la verdad muy contenta de estar en mi casa con mi público, ya los extrañaba mucho, sobre todo el venir a realizar una defensa más de mi campeonato, muy feliz de estar de nuevo ante el público culichi", mencionó.

Hace un par de años, disputó un campeonato mundial en tierras alemanas ante Tina Rupprecht donde dejó una grata impresión a pesar de haber concluido con un empate, por lo que los aficionados culichi pueden esperar grandes cosas:

"Van a ver una ¨Baby¨ renovada y muy contenta de estar boxeando en el ring, con ganas de volver a los encordados con éxito y estar de nuevo disputando un campeonato del mundo, estamos buscando la oportunidad próximamente", dijo.

Maricela Quintero regresa a pelear en Culiacán este 5 de noviembre | Foto: Cortesía

Tras una pausa en su carrera, Maricela ha regresado a los entrenamientos intensos desde hace semanas, por lo que veremos a una pugilista en su máximo nivel:

"Me he venido preparando con todas las ganas de regresar mejor que nunca porque el público merece respeto, que la ¨Baby¨ Quintero les dé una gran noche de boxeo, la verdad se lo merecen por todo el cariño y apoyo que he recibido de ellos. Me he preparado de menos a más, con muchos cuidados ante esta pandemia que está muy difícil pero trabajando al 100% en todo para estar en excelentes condiciones física y boxísticas este 5 de noviembre", agregó la sinaloense.

Por último, Quintero Rojo con récord de 19-4-2 le deja un mensaje a todos sus seguidores de cara a la función en puerta de JD Promotions:

"Les envío saludos a todo el público y a JD Promotions por esta oportunidad de estar en una estelar, próximamente aquí estaremos en Culiacán esperando que nuestra gente nos apoye al 100% como siempre, comprometidos con la "Baby" Quintero y ella con ellos, dándoles lo mejor y este 05 de noviembre estaremos cátedra de boxeo", manifestó la ex campeona nacional.