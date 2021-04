Boxeo: Melissa Esquivel y Roberto Verdugo disputan cinturones nacionales esta noche en Culiacán

Culiacán.- Los sinaloenses Roberto Verdugo y Melissa Esquivel están listos para disputar esta noche campeonatos nacionales en la función de boxeo 'Revanchas Explosivas' que organiza la empresa Green Day Boxing Promotions.

El evento tendrá lugar en el salón Figlostase, en la ciudad de Culiacán, a unos cuantos metros del estadio de los Dorados de Sinaloa. En esta misma cartelera tendrán acción otros dos fuertes prospectos de Culiacán, como José Luis 'Cuate' Vázquez y Juan Luis Aldana, quienes tienen duras pruebas. Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de pesaje en un restaurante de la capital.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La culiacanense Melissa Esquivel disputará el campeonato nacional Fecombox de peso súper gallo ante la nayarita Marisol Corona, en choque de revancha.

Leer más: Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver el Necaxa vs Querétaro de la Jornada 15?

El radicado en Navolato, pero originario de Juan José Ríos, Guasave, Roberto Verdugo expondrá su campeonato nacional ante el sonorense Juan Esteban Cázarez, en pelea de revancha. Verdugo, quien es dirigido por el excampeón nacional Luis 'Tyson' Vázquez, marcó 63.300 kilogramos, en tanto que el retador dió 63.400 kg.

Melissa Esquivel pelea por título este noche en Culiacán | Foto: Cortesía

Respaldo

El prospecto culiacanense Juan Luis Aldana buscará continuar con su paso invicto en el boxeo profesional cuando enfrente al mochitense Ángel Chavira. El combate entre Juan Luis Aldana y Ángel Chavira está pactada a seis rounds en un peso poco más arriba del superligero. Aldana, quien es dirigido por Jay 'Panda' Nájar, tiene récord perfecto de 9-0, con cinco nocauts aplicados.

En su anterior contienda, el pasado 20 de febrero, el prospecto culiacanense, siguió con su paso exitoso tras imponerse por decisión unánime sobre Eliud Said "Tyson" Ortega, en una función que se realizó en San Luis Río Colorado, Sonora.

Función de boxeo en Culiacán | Foto: Cortesía

Para Juan Luis Aldana Camacho, de 18 años de edad, será su segunda pelea en lo que va del año y también la segunda vez que combatirá en un duelo pactado a seis asaltos. Por su parte, José Luis Vázquez se mide contra el jalisciense Francisco Gómez, a seis rounds en peso súper pluma.La función está programada para iniciar a las 8 de la noche.

Otros combate

Fernando 'Masas' Romero vs Ramón Ochoa, 6 rounds, peso súper pluma.

Sergio 'Checo' Hernández vs Geovanny López (Guadalajara), 6 rounds peso súper ligero.

Rodrigo Félix vs José Guevara (Aguascalientes), 6 rounds peso súper pluma.

Emmanuel Trujillo vs Erik García (Guadalajara), 4 rounds peso ligero.