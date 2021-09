Boxeo: Mexicano Mauricio Lara defiende título hoy ante el inglés Josh Warrington

El pasado febrero se espera una cómoda victoria del británico Josh Warrington sobre el mexicano Mauricio Lara, sin embargo Lara impuso su pegada y pasó por encima de Warrington.

Warrington (30-1, 7 KOs), tras la inesperada derrota y la perdida del invicto el británico incluso se planteó el retiro, pero acabó decidiendo volver para intentar vengar su derrota. El gran problema que tuvo el británico es que entró en los intercambios con el mexicano cuando es un boxeador con muy poca pegada, al que no le conviene intercambiar golpes.

“Ha sido un período de altibajos, tiempo para reflexionar y reevaluarme”, “He visto la primera pelea una docena de veces. Estoy preparado mental y físicamente para Mauricio. No será el mismo resultado. Quiero venganza. Va a ser un gran evento en Leeds. No puedo esperar para volver allí y reescribir el guión. No es nada personal, solo negocios. El 4 de septiembre volvemos al camino hacia la cima “.

Mauricio Lara (22-2, 15 KOs), espera imponer su ritmo de combate y su pegada. Sabe que esta ocasión el británico cambiará de estrategia y que el combate será distinto al de febrero.

“Nunca he hablado mucho. Prefiero hablar en el ring”, ” Voy a repetir la actuación el 4 de septiembre. Golpea una vez, golpea dos veces. Warrington debería saber que voy a por él. Todo esto tiene que ver con el orgullo. ¡Esto es para México!”, dijo Lara.

El la pelea semi estelar la indiscutible campeona de peso ligero Katie Taylor expondrá los cuatro cinturones contra Jennifer Han.