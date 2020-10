Boxeo: Omar Chávez está cada vez más cerca de regresar al ring

El peleador sinaloense Omar Chávez ha estado entrenando desde hace algunas semanas, con miras a su reaparición en el cuadrilatero que podría ocurrir en la función que encabezará su hermano Julio César Chávez Jr., el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán.

En su cuenta de Instagram, Omar Chávez Carrasco, hijo de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez subió unos videos cortos, donde se le observa haciendo ejercicios en el gimnasio, lo que puede indicar que tiene firmes intenciones de volver al ring, después de 16 meses de no tener acción.

Semanas atrás, el "Businessman" dio a conocer en las redes sociales que le estaba echando muchas ganas para regresar al ring.

Omar Chávez, de 30 años de edad, no pelea dese junio de 2019, cuando perdió ante Oziel Santoyo, en Cancún, Quintana Ro.

Hace unos días en una entrevista que concedió a DEBATE, Julio César Chávez Jr. dijo que si su hermano se preparaba bien podria pelear en la función del 21 de noviembre que se realizará en el gimnasio que el excampeón mundial de peso mediano del CMB, está construyendo en el sector del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Omar Chávez no ha podido dar el gran salto en el boxeo profesional. Hace casi 14 años hizo su debut en el boxeo profesional y se mantuvo invicto hasta que en diciembre de 2011, perdió ante Jorge "Maromero" Páez Jr., en Tijuana, Baja California, con quien tuvo la revancha en julio de 2012 pero el culiacanense volvió a perder.

Otras de sus combates mediáticos, fueron las que tuvo en dos ocasiones con Ramón 'Inocente' Álvarez, hermano de Saúl ´Canelo' Álvarez, dividiendo triunfos en 2014 y 2017.

En su carrera como boxeador profesional, Omar acumula 38 victorias, incluyendo 24 nocauts, a cambio de 6 derrotas y un empate.

Su tío Rodolfo Chávez desconoce si Omar va a pelear este año

El entrenador Rodolfo Chávez, quien actualmente está coloborando en la preparación que lleva a cabo JC Chávz Jr. en Culiacán, dijo que ha visto que a Omar Chávez ha asistido al gimnasio, pero desconoce si su sobrino vaya a pelear en el transcurso de este año.

"La verdad no se qué planes tenga Omar, no me ha comentado si va a regresar al cuadrilátero, tampoco Julio me ha dicho si vaaya a participar en la función de noviembre, a ver qué sale estos días. Pero si Omar quiere que le ayudemos en sus entrenamientos, lo hacemos, no tenemos inconvenientes" , dijo Chávez González.