Boxeo: Oscar Valdez defiende título Superpluma CMB en duelo de invictos

El campeón mundial superpluma del CMB, Oscar Valdez, nacido en Nogales, México y criado en Tucson, Arizona, está listo para un regreso a casa con entradas agotadas. Valdez fue el autor de un contendiente a nocaut del año sobre Miguel Berchelt en febrero e intentará defender con éxito su título por primera vez contra el invicto medallista de oro olímpico brasileño Robson Conceicao (16-0, 8 KOs) el viernes por la noche en el Anfiteatro AVA en el Casino Del Sol en Tucson.

En la pelea co-estelar a 10 asaltos, el invicto pesp junior ligero Gabriel Flores Jr. (20-0, 7 KOs) se enfrentará a su prueba más dura hasta la fecha contra el veterano mexicano Luis Alberto López (22-2, 12 KOs). En su última pelea, Flores, el orgullo de Stockton, California, noqueó al ex retador al título mundial Jayson Vélez en seis asaltos. López ha ganado cinco seguidos y es mejor conocido por la decisión dividida del año pasado sobre Andy Vences en uno de los mejores combates de acción del 2020.

Los combates Valdez-Conceição y Flores-Lopez se transmitirán en vivo y exclusivamente el viernes por ESPN+ a las 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.

Esto fue lo que dijeron los peleadores durante la conferencia de prensa:

• Oscar Valdez

“Me siento bendecido de tener la oportunidad de subir al ring el 10 de septiembre. Estoy muy agradecido con Top Rank, la Comisión de la Tribu Pascua Yaqui por permitir que esta pelea continúe, y simplemente he estado muy concentrado. Venir aquí a mi segundo hogar en Tucson significa mucho para mí. La gente sabe que mis dos últimas peleas fueron sin fans debido al COVID-19 y ¿qué mejor manera de volver como campeón que frente a mi gente con todo Sonora y Arizona aquí? Estoy emocionado. Me he centrado mucho en no mirar nada negativo por ahí. Ha sido un poco difícil, no puedo mentir, pero esto es por lo que tenemos que pasar. Esto es lo que va a ser”.

• Robson Conceicao

“Cuando me enfrenté contra él {como aficionado}, fue una pelea difícil. Batallé contra él y sus fans, y me motivó mucho y me hizo feliz. Aquí tenemos lo mismo. Voy a batallar contra dos oponentes, él y sus fans… De igual manera seré el ganador “.

“Este es un momento muy importante para mí, el momento más importante de mi vida. Estoy feliz de estar aquí y no solo. Estoy aquí para la afición brasileña, para mi familia, mi equipo, y estaremos geniales”.