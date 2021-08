Boxeo: "Pacquiao No la tuvo fácil conmigo":

Juan Manuel Márquez, uno de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos, recordó el legado del filipino, y aseguró que siempre será el punto negro su exitosa carrera:

“Fue uno de los mejores del mundo, pero perdió con Márquez, y eso para mí va a ser el puntito negro en el arroz, el puntito negro en su carrera. Creo que en todo momento va a estar ahí". Márquez, quien enfrentó a Pacquiao en una saga de cuatro combates, se dice orgulloso por haberle demostrado a un gran peleador “quién es quién” durante una serie que abarcó de 2004 a 2012, cuando, en su último frente al 'Pac-man', el mexicano consiguió la victoria gracias a un espectacular nocaut que le dio la vuelta al mundo.

Juan Manuel Márquez, quien posee campeonatos mundiales en cuatro divisiones distintas, también confesó que Pacquiao fue el rival a vencer durante toda su carrera como profesional: “El peleador con mayor velocidad al que enfrenté, fue él. El peleador con el mayor punch, con el mayor poder, fue él. De alguna manera creo que mi rival más importante, al que enfrenté en su mejor época y siendo el mejor libra por libra del mundo, ha sido Manny Pacquiao".

Márquez colocó al filipino como “uno de los 10 mejores peleadores de todos los tiempos”, y cree que deja un legado no solamente para su país, sino también para México y todo el mundo del boxeo. Además, el oriundo de la Ciudad de México resaltó que Pacquiao es “una persona humilde, sencilla, te saluda, tiene carisma, incluso creo que su genio, su forma de ser, cae bien.”

Después de que Manny Pacquiao mencionara que se quedó con una “espina clavada” por no tener un quinto episodio frente a Márquez, el mexicano señaló que solamente la habría aceptado si “me hubiese ganado cerrado y discutido, pues a mí no me regalaron ninguna pelea.”

El 'Dinamita' mencionó que pudo haber hecho un último combate frente al filipino por dinero, pero puntualizó que para él “ya no era importante”, y que sobresalió su amor, respeto y ética por el boxeo.