Boxeo: Pedro Acosta regresa a pelear en Culiacán el próximo 25 de junio

La cartelera “Sangre de Campeones" que presentará JD Promotions de este 25 de Junio contará con el regreso a la capital sinaloense de Pedro "Chiquilín" Acosta. El mazatleco se prepara para pelear por primera vez en el Polideportivo Juan S. Millán del parque Revolución, y viene con bríos renovados en busca de grandes planos.

Acosta Partida, de 24 años de edad, vuelve al ring tras vencer por la vía del nocaut técnico al culichi Francisco “Tigre” Anaya en diciembre del año pasado, evento que se llevó a cabo en Box Time Gym y donde el porteño mostró grandes cosas, definiéndose como un peleador en ascenso que busca crecer como profesional.

“Me defino como una persona que ha ido madurando poco a poco arriba del ring, espero ir aprendiendo y seguir trabajando, hemos estado aprendiendo cosas nuevas”, expresó el pugilista porteño.

Con récord de 5 triunfos (3 KOs) y una derrota, el mazatleco mantiene sus entrenamientos físicos de manera intensa, complementado por su equipo de trabajo de cara al siguiente compromiso y alcanzar los objetivos trazados:

“Me he estado preparando bien, fuerte y haciendo mucho sparring, cuidándome bien el peso, entrenando fuerza durante las corridas, la alimentación también es la base de la preparación. Mis objetivos son, por lo pronto, seguir haciendo peleas, ir ganando y seguir cosechando, seguir entrenando fuerte para esperar pelear pronto fuera del país, seguir aprendiendo y madurando arriba del ring”, agregó Acosta.

De igual forma, Pedro le manda un mensaje a toda la gente que ha estado con él y promete dar una buena actuación en el encordado, por lo que será uno de los hombres a seguir en la velada denominada “Sangre de Campeones”:

“No se pierdan la función que habrá el 25 de Junio, vamos a salir fuertes, seré una persona totalmente diferente a la que están acostumbrados, una persona más mentalizada, más fuerte físicamente y muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de su parte, que me sigan apoyando y no los voy a decepcionar”, sentenció el mazatleco para su público.

